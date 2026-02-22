Огласио се Ландау након убиства Ел Менча

Извор:
Замјеник америчког државног секретара Кристофер Ландау назвао је убиство мексичког нарко боса Немесија Осегере одличним развојем догађаја за Мексико, Сједињене Државе, Латинску Америку и свијет.
"Пратим сцене насиља из Мексика са великом тугом и забринутошћу", навео је Ландау на "Иксу".
PS, I’m watching the scenes of violence from Mexico with great sadness and concern. It’s not surprising that the bad guys are responding with terror. But we must never lose our nerve. ¡Ánimo México!— Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026
Мексичка војска убила је данас вођу нарко картела "Нова генерација Халиско", Немесија Осегеру, познатог као "Ел Менчо".
Вођа картела је убијен током војне операције у западној држави Халиско, која је услиједила након што су припадници картела помоћу запаљених возила неколико сати блокирали путеве у Халиску и другим државама.
Такве тактике картели често користе за блокирање војних операција.
Амерички Стејт департмент је понудио награду до 15 милиона долара за информације које би довеле до хапшења Ел Менча.
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа означила је картел "Нова генерација Халиско" као страну терористичку организацију.
