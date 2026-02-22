Logo
Огласио се Ландау након убиства Ел Менча

Агенције

22.02.2026

22:16

Фото: Tanjug / AP / Refugio Ruiz

Замјеник америчког државног секретара Кристофер Ландау назвао је убиство мексичког нарко боса Немесија Осегере одличним развојем догађаја за Мексико, Сједињене Државе, Латинску Америку и свијет.

"Пратим сцене насиља из Мексика са великом тугом и забринутошћу", навео је Ландау на "Иксу".

Мексичка војска убила је данас вођу нарко картела "Нова генерација Халиско", Немесија Осегеру, познатог као "Ел Менчо".

Вођа картела је убијен током војне операције у западној држави Халиско, која је услиједила након што су припадници картела помоћу запаљених возила неколико сати блокирали путеве у Халиску и другим државама.

Такве тактике картели често користе за блокирање војних операција.

Амерички Стејт департмент је понудио награду до 15 милиона долара за информације које би довеле до хапшења Ел Менча.

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа означила је картел "Нова генерација Халиско" као страну терористичку организацију.

