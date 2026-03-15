Logo
Large banner

Молери дигли цијене: Колико кошта кречење по квадрату?

Аутор:

АТВ

15.03.2026

08:41

Коментари:

0
Молери дигли цијене: Колико кошта кречење по квадрату?
Фото: Pixabay

Са првим топлим данима, многи грађани Србије почињу да планирају освјежавање свог животног простора.

Како показује актуелно стање на тржишту, молери већ имају пуне распореде, а они који планирају радове морају бити спремни на више цијене у односу на претходне године.

Основно кречење данас се најчешће наплаћује између 1,5 и 2 евра по квадратном метру. Мајстори истичу да су главни разлози за ово поскупљење:

  • Раст цијена материјала: Боје и пратећи материјали су знатно поскупјели.
  • Врједновање рада: Мајстори су почели више да цијене свој труд и стручност.
  • Нове технике: Све већи број модерних техника које клијенти захтевају захтева додатно вријеме и вештину, што подиже финалну цијену.

Која техника је најповољнија?

Цијена радова у великој мјери зависи од одабраног материјала и стања зидова.

Полудисперзивне боје и даље представљају најприступачнију варијанту за просјечно домаћинство.

Са друге стране, акрилне боје су скупље, не само због саме цијене боје, већ и због тога што захтијевају знатно бољу и дуготрајнију припрему зида, што мајсторима одузима више времена.

Кречење или тапете?

Иако су тапете често у тренду, већина грађана се и даље одлучује за класично кречење. Као главни разлози наводе се:

  • Здравље: Сматра се да су зидови који су окречени "здравији" за боравак.
  • Одржавање: Кречене површине се лакше одржавају, док код тапета (осим оних квалитетнијих од ПВЦ-а) постоји ризик од цијепања и оштећења.

Жене у "мушком" занату доносе прецизност

Интересантан тренд у свијету молераја је и све веће присуство жена у овом послу, који се традиционално сматрао мушким.

Искуства оних који су се одлучили да "украду" занат показују да жене често посвећују више пажње детаљима и интеријеру, уносећи потребну прецизност у завршне радове. Иако су се на почетку суочавале са предрасудама при запошљавању, њихова одлучност доказује да за квалитетан рад границе не постоје.

Ако планирате реновирање, савјет је да мајсторе резервишете што прије, јер потражња расте упоредо са температуром, пише Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кречење

Цијене

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner