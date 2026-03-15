Молери дигли цијене: Колико кошта кречење по квадрату?

Аутор:АТВ
15.03.2026
08:41
Са првим топлим данима, многи грађани Србије почињу да планирају освјежавање свог животног простора.
Како показује актуелно стање на тржишту, молери већ имају пуне распореде, а они који планирају радове морају бити спремни на више цијене у односу на претходне године.
Основно кречење данас се најчешће наплаћује између 1,5 и 2 евра по квадратном метру. Мајстори истичу да су главни разлози за ово поскупљење:
Цијена радова у великој мјери зависи од одабраног материјала и стања зидова.
Полудисперзивне боје и даље представљају најприступачнију варијанту за просјечно домаћинство.
Са друге стране, акрилне боје су скупље, не само због саме цијене боје, већ и због тога што захтијевају знатно бољу и дуготрајнију припрему зида, што мајсторима одузима више времена.
Иако су тапете често у тренду, већина грађана се и даље одлучује за класично кречење. Као главни разлози наводе се:
Интересантан тренд у свијету молераја је и све веће присуство жена у овом послу, који се традиционално сматрао мушким.
Искуства оних који су се одлучили да "украду" занат показују да жене често посвећују више пажње детаљима и интеријеру, уносећи потребну прецизност у завршне радове. Иако су се на почетку суочавале са предрасудама при запошљавању, њихова одлучност доказује да за квалитетан рад границе не постоје.
Ако планирате реновирање, савјет је да мајсторе резервишете што прије, јер потражња расте упоредо са температуром, пише Блиц.
