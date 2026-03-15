"Стигао сам": "Кад немаш своју идеју, копирај од другог"

АТВ

15.03.2026

08:21

Драшко Станивуковић
Када немаш своју идеју и оригиналан начин представљања, најлакше је копирати од другог. Поготово ако други, већ више од двије деценије ужива велико повјерење народа.

Стигао сам

Тако је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, приликом доласка у Велику Британију написао исто што и Милорад Додик када је долазио у Русију или Сједињене Америчке Државе.

„Стигао сам“, гласи порука лидера Покрета Сигурна Српска, а у објави наводи дестинације које ће обићи.

Свакако упадају у очи и „проблеми“ за које је Станивуковић навео да их је имао на хрватској граници.

Драшко задржан на граници

Бања Лука

Станивуковић поново задржан на хрватској граници

И ту се може повући паралела са случајем лидера СНСД-а.

Наиме, као што сви добро знају, политички инструисано бх. правосуђе, уз налог Кристијана Шмита и појединих амбасадора "западног свијета", отело је мандат предсједника Републике који је Додику дао народ Српске.

Додик је чак био и на потјерници бх. правосуђа, које је тражило и од Интерпола "црвену потјеру", па су сваки његов прелазак границе федерални медији пратили са посебном пажњом.

Додика то није спријечило да посјети искрене српске пријатеље и савезнике. Од Србије, Русије, преко Израела и Мађарске, ти доласци би често били потврђени поруком „стигао сам“.

Нису били благи ни у коментарима

Нису Станивуковића поштедјели ни у коментарима на друштвеним мрежама. Тако бројни корисници наводе, да је лидер ПСС-а у "Велику Британију отишао по инструкције".

"Ако су те Енглези ухватили под своје, готов си", "Ко плаћа то?", "Ја већ два дана немам гријање у стану док ти унапређујеш Бањалуку, иди и не враћај се", само су неки од коментара.

Састанак са британском делегацијом

Подсјећамо, почетком фебруара, руководство новонасталог покрета, који је у себе усисао све и свашта, а највише ПДП, имао је састанак са специјалном изасланицом Уједињеног Краљевства за Западни Балкан Карен Пирс и са амбасадором УК у БиХ, Џулијаном Рајлијем.

Станивуковић Радојичић британци

Република Српска

Са Британцима о "државној имовини": Да ли је ПСС нешто "обећао"?

Како се одавно у јавности прича о везама Британаца и ПДП-а, чији је Станивуковић и даље предсједник, овај састанак је дјеловао као једна "природна симбиоза".

Оно што није били "природно", јесу изјаве након састанка. Док се Станивуковић огласио поприлично уопштено, Игоr Радојичић је открио детаље разговора. Уз хвалоспјеве за делегацију Уједињеног Краљевства, замјеник предсједника ПСС-а је рекао да са Британцима разговарало о "државној имовини, европском путу и захтјевима наших возача у ЕУ".

