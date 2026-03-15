"Стигао сам": "Кад немаш своју идеју, копирај од другог"

15.03.2026
Када немаш своју идеју и оригиналан начин представљања, најлакше је копирати од другог. Поготово ако други, већ више од двије деценије ужива велико повјерење народа.
Тако је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, приликом доласка у Велику Британију написао исто што и Милорад Додик када је долазио у Русију или Сједињене Америчке Државе.
Стигао сам.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 3, 2026
„Стигао сам“, гласи порука лидера Покрета Сигурна Српска, а у објави наводи дестинације које ће обићи.
Свакако упадају у очи и „проблеми“ за које је Станивуковић навео да их је имао на хрватској граници.
И ту се може повући паралела са случајем лидера СНСД-а.
Наиме, као што сви добро знају, политички инструисано бх. правосуђе, уз налог Кристијана Шмита и појединих амбасадора "западног свијета", отело је мандат предсједника Републике који је Додику дао народ Српске.
Додик је чак био и на потјерници бх. правосуђа, које је тражило и од Интерпола "црвену потјеру", па су сваки његов прелазак границе федерални медији пратили са посебном пажњом.
Додика то није спријечило да посјети искрене српске пријатеље и савезнике. Од Србије, Русије, преко Израела и Мађарске, ти доласци би често били потврђени поруком „стигао сам“.
Cтигао сам.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 29, 2025
Нису Станивуковића поштедјели ни у коментарима на друштвеним мрежама. Тако бројни корисници наводе, да је лидер ПСС-а у "Велику Британију отишао по инструкције".
"Ако су те Енглези ухватили под своје, готов си", "Ко плаћа то?", "Ја већ два дана немам гријање у стану док ти унапређујеш Бањалуку, иди и не враћај се", само су неки од коментара.
Подсјећамо, почетком фебруара, руководство новонасталог покрета, који је у себе усисао све и свашта, а највише ПДП, имао је састанак са специјалном изасланицом Уједињеног Краљевства за Западни Балкан Карен Пирс и са амбасадором УК у БиХ, Џулијаном Рајлијем.
Како се одавно у јавности прича о везама Британаца и ПДП-а, чији је Станивуковић и даље предсједник, овај састанак је дјеловао као једна "природна симбиоза".
Оно што није били "природно", јесу изјаве након састанка. Док се Станивуковић огласио поприлично уопштено, Игоr Радојичић је открио детаље разговора. Уз хвалоспјеве за делегацију Уједињеног Краљевства, замјеник предсједника ПСС-а је рекао да са Британцима разговарало о "државној имовини, европском путу и захтјевима наших возача у ЕУ".
