Мазалица: Шта тачно Станивуковић ставља на располагање Влади Хрватске

Извор:
14.03.2026
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, који је својевремено негирао да је у Другом свјетском рату над Србима почињен геноцид, и који је имао сулуду идеју о изградњи споменика у Бањалуци са статуом у којој би били по један војник Војске Републике Српске, такозване Армије БиХ и ХВО, данас узима себи за право да дијели лекције СНСД-у и Милораду Додику, изјавио је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Реагујући на изјаву Станивуковића да "релативизација и враћање усташтва и симбола из најмрачнијег периода историје народа са ових простора представља озбиљан проблем", те да су због тога предложили закон о забрани промовисања фашизма, нацизма, неонацизма и усташтва, Мазалица је рекао да не зна како Драшко Станивуковић смишља законска рјешења, али он најављује "Закон о забрани промовисања фашизма, нацизма, неонацизма и усташтва" и упитао зашто онда не ставити и неофашизам и неоусташтво?
"Шалу на страну, али ПДП или ПСС, како се већ зове његова странка, очигледно не знају да већ постоје закони којима се регулишу ова питања, а то су на примјер Кривични законик, Закон о јавном реду и миру и други закони, које треба допунити, а што ће Влада Републике Српске урадити након усвајања резолуције, коју је СНСД заједно са коалиционим партнерима упутио у скупштинску процедуру, и тиме јасно и недвосмислено инкриминисати промовисање и величање идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола, те предвидјети одговарајуће санкције и казне", истакао је Мазалица.
Такође, додао је он, формираће се законски оквир на основу којег ће у Републици Српској бити уклоњени сви постојећи симболи Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије.
"Наравно, забраниће се сваки облик величања и промовисања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола, организација, носилаца власти и истакнутих личности, укључујући али не ограничавајући се на: иницијативе или подизање споменика и меморијала; именовање улица, јавних институција или мјеста по припадницима тих покрета; одржавање јавних манифестација на којима се они величају и поздрављају; употребу симбола, ознака и поздрава повезаних са тим идеологијама", нагласио је Мазалица.
Тако ће се, каже он, свеобухватно и темељито Република Српска изборити са овим проблемом, а Станивуковић нека пита своје посланике зашто су ставили свој потпис на резолуцију посланика СДС-а Огњена Бодироге која уопште не предвиђа ове мјере.
Мазалица је констатовао да борба против насљеђа НДХ Станивуковићу очигледно служи само за његове дневно-политичке потребе.
"Кад већ спомиње предсједника Хрватске Зорана Милановића, који је иначе осудио концерт Марка Перковића Томпсона у Загребу, треба питати Станивуковића зашто се недавно снисходљиво обраћао хрватском премијеру Андреју Пленковићу ријечима 'ту смо за вас' и за шта се тачно он ставља на располагање Влади Хрватске?", рекао је Мазалица.
