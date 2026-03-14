Огласио се Основни суд у Бањалуци о захтјеву ВСТС за брисање Додика из регистра

АТВ

14.03.2026

11:17

Основни суд у Бањалуци
Из бањалучког Основног суда потврђено је да се ВСТС БиХ обратио овом суду са захтјевом за достављање информација о предузетим активностима на брисању Милорада Додика, као предсједника СНСД-а, из регистра политичких организација.

"ВСТС се обратио Основном суду у Бањалуци везано за достављање информација о предузетим активностима на шта ће Суд у остављеном року доставити одговор", наведено је у одговору.

Подсјећамо, настављена је хајка сарајевског правосуђа на лидера СНСД-а Милорада Додика. ВСТС БиХ је од Основног суда у Бањалуци затражио информације о брисању Додика као предсједника странке из регистра. Правници су поручили да је допис ВСТС-а незапамћен притисак на суд и судије, пише РТРС.

