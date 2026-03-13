Синдикат правосуђа тражи веће плате запосленима за 10%

Извор:

АТВ

13.03.2026

19:36

Након најаве да би од априла требало да дође до повећања плата радницима у правосуђу, из Синдиката правосуђа Републике Српске кажу да ће тражити да запосленима у тој области плате буду повећане за 10, а не за предложених пет одсто.

Од априла би требало да дође до повећања плата запослених у правосудним институцијама Републике Српске. Иако су најаве о расту примања већ стигле, још није познато о којем проценту је ријеч. Помиње се повећање од пет одсто, али у Синдикату правосуђа поручују да је тај износ неприхватљив и да о преговорима не желе ни да разговарају уколико повећање не буде најмање десет одсто.

"Говорити о повећању плата од 5% номинално за раднике у правосуђу би значило 50 КМ, за раднике са средњом стручном спремом а већина је 70% запослених у правосуђу јесу са средњом стручном спремом била би 65 КМ тако да је то за синдикат правосуђа неприхватљиво", каже Синиша Петровић, предсједник Синдиката правосуђа Републике Српске.

Разговарано је и о могућности да се накнада за регрес убудуће посебно исказује, као један вид стимулације којим би се ублажио утицај инфлације и растућих трошкова живота. Поред тога, покренуто је и питање накнаде за превоз запослених.

"Тај дио се односи на број пређених километара код одласка и доласка на посао ви знате да је та удаљеност преко 4 км дајте да сад као први корак да се смањи на 3 а касније на реалнију километражу да то буде нека 2 км", каже Петровић.

У Синдикату истичу да су једини репрезентативни синдикат у области правосуђа у Републици Српској. Поручују да само јединствени и сложни могу истрајати у захтјевима који се односе на побољшање статуса и материјалног положаја свих запослених у правосудним институцијама.

"Непуних 30 година смо равноправан преговарача и социјалан партнер са владом и министарством правде увијек смо се залагали за побољшање за права свих радника у систему правосуђа, судове, тужилаштва судску полицију КПЗ и правобранилаштва", поручио је Бојан Маринковић, члан Републичког одбора Синдиката правосуђа.

У оквиру Савеза синдиката од новембра се инсистирало и на ограничавању маржи на основне животне намирнице. Та мјера је у међувремену и усвојена, са циљем да се бар дјелимично растерети буџет грађана у условима раста цијена.

