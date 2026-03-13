Logo
Large banner

Селак: Додик је предсједник СНСД-а и то ће тако да остане

Извор:

РТРС

13.03.2026

12:33

Коментари:

2
Горан Селак
Фото: АТВ

Милорад Додик је предсједник СНСД-а и то ће тако да остане, истакао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.

"То је сходно Закону о политичким организацијама Републике Српске. И ми поштујемо прописе Републике Српске", поручи је Селак.

Селак поручује да сама изрека Суда, коју не жели да коментарише, да ли је то било поступање у складу са Законом, јер то ће рећи Суд за људска права у Старзбуру.

"Он ће сигурно поништити ту одлуку да појединац не може да мијења законе у БиХ. Имамо и став Парламентарне скупштине БиХ гдје су рекли да је једини законодавац у БиХ управо Парламент, а не појединац који себе назива високим представником", додао је Селак.

Подијели:

Тагови :

Горан Селак

Милорад Додик

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Надничарима радни стаж и здравствено осигурање, дневнице преко банке

Република Српска

Надничарима радни стаж и здравствено осигурање, дневнице преко банке

2 ч

0
Камион

Република Српска

Протести превозника од 23. марта, до испуњења захтјева сектора транспорта и логистике

3 ч

0
Goran Petronijević advokat

Република Српска

Петронијевић: Допис ВСТС-а Основном суду у Бањалуци озбиљан наставак притиска

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Неће бити никаквог постројавања поражених јединица ХВО-а у Модрану код Дервенте

4 ч

21

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

15

22

Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

15

18

Погледајте како се креће олујни облаци: Метео радар открива када киша стаје

15

13

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

15

11

Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner