Селак: Додик је предсједник СНСД-а и то ће тако да остане

Извор:
РТРС
13.03.2026
12:33
Коментари:2
Милорад Додик је предсједник СНСД-а и то ће тако да остане, истакао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
"То је сходно Закону о политичким организацијама Републике Српске. И ми поштујемо прописе Републике Српске", поручи је Селак.
Селак поручује да сама изрека Суда, коју не жели да коментарише, да ли је то било поступање у складу са Законом, јер то ће рећи Суд за људска права у Старзбуру.
"Он ће сигурно поништити ту одлуку да појединац не може да мијења законе у БиХ. Имамо и став Парламентарне скупштине БиХ гдје су рекли да је једини законодавац у БиХ управо Парламент, а не појединац који себе назива високим представником", додао је Селак.
