Протести превозника од 23. марта, до испуњења захтјева сектора транспорта и логистике

Пленум Конзорцијума Логистика БиХ донио је данас одлуку да од 23. марта 2026. године започну протести превозника, који ће трајати до испуњења захтјева сектора транспорта и логистике.
Пленум Конзорцијума Логистика БиХ обавјештава Агенцију за банкарство ФБиХ, Агенцију за банкарство Републике Српске и пословне банке у БиХ да је сектор међународног друмског транспорта суочен са озбиљним поремећајима у пословању.
- Ограничења у међународном промету професионалних возача, као и фактичка блокада транспортних токова према тржишту Европске уније, довела су до ситуације у којој значајан дио транспортних капацитета Босне и Херцеговине не може реализовати уговорене транспортне операције. Посљедица тога је пад прихода транспортних компанија и озбиљан притисак на њихову ликвидност - наведено је у саопштењу Конзорцијум Логистике БиХ.
