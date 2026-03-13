Отворени Јавни конкурси за учешће у пројекту Социјализација дјеце Републике Српске

Извор:
Jавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту реализује пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске 2026.године“, у складу са законским прописима и предвиђеном временском динамиком, а у најбољем интересу дјеце учесника пројекта.
Данас, 05.03.2026. године у дневном листу „Глас Српске“ објављени су конкурси за одабир дјеце циљних категорија, васпитача и стручног особља потенцијалних учесника у Пројекту.
Овогодишњи слоган „Љето које памтиш почиње пријавом!“ биће истакнут на нашим плакатима широм Републике Српске, у свим јавним установама.
Пројекат се реализује на основу члана 34. и 35. Закона о дјечијој заштити Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске”, број:
114/17, 122/18, 107/19, 119/21, 112/23, 09/25 - Одлука Уставног суда Републике Српске и 45/25) кроз право на задовољавање развојних потреба дјеце.
Пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске" реализује се од 2002. године и за претходне 23 године обухваћено је преко 42 000 лица - дјеце и пратећег особља из свих градова и општина Републике Српске.
Планирано је да се Пројекат реализује на црногорској обали, у периоду од 01.06.2026. до 24.09.2026. године у 13 смјена, а од тога 12 десетодневних смјена са девет пансиона и једном осмодневном смјеном (прва смјена) са седам пансиона.
Циљне категорије су дјеца узраста од 6 до 15 година, а до 18 година дјеца са сметњама у развоју и хроничним обољењима (изузетно старији од 18 до 30 година са развојним потешкоћама). Пројекат се односи на дјецу са хроничним обољењима, посебно талентовану дјецу, дјецу без родитељског старања, дјецу из структурално и функционално промијењених (дисфункционалних) породица, дјецу жртве насиља и жртве трговине дјецом, дјецу из породица који су корисници права на новчану помоћ према Закону о социјалној заштити и корисници права на додатак на дјецу према Закону о дјечјој заштити, дјеца цивилних жртава рата и логораша, дјецу чији је један од родитеља инвалид без обзира на узроке настајања инвалидитета, дјеца из породица демобилисаних бораца ВРС, дјецу из вишечланих породица, дјецу ромске популације, дјеца, браћа и сестре (сиблинзи) дјеце са сметњама у развоју, дјеца предшколског узраста и дјеца са акутним развојним проблемима и проблемима адаптације.
Највећа вриједност Пројекта су подстицање развоја дјеце и њихово осамостаљивање и у служби су остварења пројектних циљева као што су развијање осјећаја емпатије, толеранција на међусобне индивидуалне разлике као и подршка вршњачком дружењу, те социјализација дјеце у сваком смислу.
Захваљујући Влади Републике Српске и Министарству здравља и социјалне заштите који годинама подржавају ову активност Фонда, цијенећи најбољи интерес дјеце Републике Српске, обезбјеђена су средства за реализацију Пројекта.
Позивају заинтересоване родитеље/старатеље чија дјеца испуњавају услове прописане конкурсом да изврше пријаве према мјесту пребивалишта у филијалама и пословницама (експозитурама) ЈУ Јавног Фонда за дјечију заштиту.
Такође, позивају и заинтересоване просвјетне раднике, педагоге, психологе, социјалне раднике и друге подржавајуће професије да конкуришу за чланове стручног и пратећег особља и придруже се тиму који годинама успјешно реализује Пројекат.
