Дончић открио детаље драме: "Био сам у шоку кад сам чуо шта ми говори"

Лука Дончић је још једном показао цијелом свијету зашто се никада, али баш никада, не смијете шалити са њим на терену.
Словеначки ас је у побједи над Чикагом бројао до невјероватних 51, а након меча је открио да му је "погонско гориво" била срамна провокација противничког играча.
Дончић је признао да је ушао у утакмицу "поспан" и без превелике жеље за доказивањем, све док га један човјек није "пробудио".
На конференцији за медије, Лука је био директан, али није желио да понови гнусне ријечи које су му упућене.
- Изгледало је као мирна утакмица, а онда је једна особа почела да ми говори ствари које су ме пробудиле - повјерио се Дончић новинарима. Када су га притисли да открије о коме се ради, Лука је дуго листао статистику, као да му име провокатора није ни битно, а онда је изговорио: Матас Бузелис.
- Био сам шокиран оним што ми је говорио. Сигурно вам нећу рећи шта је то било, јер бих добио техничку грешку само да поновим. Било је заиста непримјерено. То ме је пробудило, одједном је утакмица која је ишла "лагано" постала нешто друго за мене - искрен је био Лука.
Сцена
Лука Дончић потврдио раскид са Анамаријом Голтес: "Борим се за старатељство над ћеркама"
Један од водећих америчких новинара, који је закаснио на конференцију јер је био код Леброна Џејмса, упитао је Луку од када га такве ствари толико пале, с обзиром на то да и он сам воли да "брбља" на терену.
- Од 2. фебруара 2001. године - испалио је Дончић као из топа и изазвао салве смијеха, алудирајући на датум када је наводно постао "ратоборан" (иако је тада имао тек двије године).
- Одувијек сам такав, можда сам зато и постао овако добар у кошарци.
Занимљив коментар дао је и Лукин пријатељ и саиграч Остин Ривс, који је из прве руке посматрао дуел са Литванцем.
- Видио сам да су имали нешто. Лука је почео да му узвраћа, али ја га ионако ништа не разумијем, јер он никада не псује на енглеском - уз осмијех је прокоментарисао Американац.
На крају, огласио се и сам "грешник" Матас Бузелис. Млади Литванац је признао да је погрешио што је ушао у клинч са мајстором.
- Сигуран сам да је Лука мени први нешто рекао. Али, истина је, одговорио сам му и није било лепо. Нећу рећи шта је у питању. Истина је и да је почео да ме "убија" на терену чим сам то изговорио... Па, ето - покуњено је изјавио кошаркаш Чикага.
