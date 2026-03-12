Нико никада као Никола Јокић: Србину још један историјски рекорд

Аутор:АТВ
Никола Јокић је још једном показао зашто важи за једног од најбољих играча данашњице.
У побједи Денвер Нагетса над Хјустон Рокитсима са 129:93, српски центар уписао је свој 25. трипл-дабл у сезони, чиме је постао први играч у историји НБА са четири узастопне сезоне са 25+ трипл-даблова. НБА лига се одмах огласила и истакла колико је овај рекорд изузетан и јединствен у историји кошарке.
🃏 History for Jokić 🃏— NBA (@NBA) March 12, 2026
In tonight's win, Nikola Jokić recorded his 25th triple-double of the season. He now has four consecutive seasons with 25+ triple-doubles, becoming the first player in NBA history to reach this mark! https://t.co/tEsIVgH1jY pic.twitter.com/CqCJTTn72f
Осим историјског трипл-дабла, Јокић је одиграо маестралан меч, завршивши са 16 поена, 12 скокова, 13 асистенција и пет украдених лопти, показујући још једном своју комплетну игру и способност да мијења токове мечева.
Занимљиво, послије новог рекорда Србина, огласила се и НБА лига на друштвеним мрежама. Уз опис великог рекорда, поставили су и симбол џокера.
- Историја за Јокића У вечерашњој побједи, Никола Јокић је уписао свој 25. трипл-дабл у сезони. Сада има четири узастопне сезоне са 25+ трипл-даблова, чиме је постао први играч у историји НБА који је достигао ову границу - написали су они.
