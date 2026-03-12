Logo
Нико никада као Никола Јокић: Србину још један историјски рекорд

АТВ

12.03.2026

06:56

Нико никада као Никола Јокић: Србину још један историјски рекорд
Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

Никола Јокић је још једном показао зашто важи за једног од најбољих играча данашњице.

Први играч у историји са оваквим сезонама

У побједи Денвер Нагетса над Хјустон Рокитсима са 129:93, српски центар уписао је свој 25. трипл-дабл у сезони, чиме је постао први играч у историји НБА са четири узастопне сезоне са 25+ трипл-даблова. НБА лига се одмах огласила и истакла колико је овај рекорд изузетан и јединствен у историји кошарке.

Осим историјског трипл-дабла, Јокић је одиграо маестралан меч, завршивши са 16 поена, 12 скокова, 13 асистенција и пет украдених лопти, показујући још једном своју комплетну игру и способност да мијења токове мечева.

Огласила се и НБА лига

Занимљиво, послије новог рекорда Србина, огласила се и НБА лига на друштвеним мрежама. Уз опис великог рекорда, поставили су и симбол џокера.

- Историја за Јокића У вечерашњој побједи, Никола Јокић је уписао свој 25. трипл-дабл у сезони. Сада има четири узастопне сезоне са 25+ трипл-даблова, чиме је постао први играч у историји НБА који је достигао ову границу - написали су они.

Никола Јокић

НБА

košarkaš

