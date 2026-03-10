Јуниорска лига шампиона стиже у Лакташе: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Аутор:АТВ
10.03.2026
19:41
Коментари:0
Након Бурсе, Манисе и Дебрецина јуниорска ФИБА Лига шампиона стиже и у Лакташе.
У Лакташима је све спремно за прави кошаркашки спектакл. 12 тимова подијељено је у четири групе и од седмог до 12. априла бориће се за трофеј на четвртом издању овог такмичења.
Добром резултату на домаћем терену надају се и млади Игоси који су смјештени у групу Б, заједно са њемачким Лудвигсбургом и азербејџанским Сабахом.
Свијет
Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара
Извршни директор Игокее Вук Радивојевић каже да ће у клубу учинити све како би организација турнира протекла на највишем нивоу. Указано повјерење челних људи ФИБА Лиге шампиона је још један показатељ сјајне сарадње.
Извлачењу група присуствовао је велики број некадашњих асова. На жријеб су пристигли Владимир Радмановић, Жарко Чабаркапа, као и Перо Антић. Поносни што ће у априлу све бити у знаку кошарке су и у граду Лакташи.
Почетак турнира је седмог априла када крећу и прве утакмице. Пласман у полуфинале избориће побједници сваке од четири групе, а шампионски трон брани екипа Ритаса која је славила на претходна два издања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
14
20
10
20
07
20
06
20
00
Тренутно на програму