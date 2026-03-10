Сутра се обиљежава Свети порфирије: Вјерује се да на овај дан не треба радити једну ствар у кући

Аутор:АТВ
Српска православна црква и вјерници 11. марта обиљежавају дан посвећен Светом Порфирију, епископу гаском, једном од великих хришћанских пастира који је живот посветио вјери, молитви и борби за ширење хришћанства.
Свети Порфирије рођен је у Солуну у имућној породици. Иако је имао све услове за лагодан живот, још као млад одлучио је да напусти свјетовни пут. До своје двадесет пете године живио је у родном граду, а потом је оставио породични дом и отишао у Мисирску пустињу, гдје је започео монашки живот.
Под вођством искусног духовника замонашио се и провео пет година у пустињи, посвећен молитви и подвигу. Послије тог периода кренуо је у Свету земљу заједно са својим вјерним пријатељем, монахом Марком. У близини Јерусалима наставио је аскетски живот у једној пећини, гдје је провео још пет година у тишини и молитви.
Током тог времена задесила га је тешка болест због које су му ноге ослабиле, па није могао да хода. Ипак, његова вјера била је јача од физичке слабости. Предања говоре да је, упркос болести, пузећи на кољенима одлазио на богослужења. Једне ноћи, према хришћанском предању, у визији му се јавио сам Господ и исцјелио га, након чега је Порфирије поново могао да хода.
Касније је изабран за епископа у граду Гази, али је ову дужност прихватио са великом тугом и страхом, свјестан колико ће задатак бити тежак. У то вријеме у Гази је живјело свега око 280 хришћана, док су већину становништва чинили идолопоклоници, и то веома ватрени сљедбеници старе вјере.
Свети Порфирије није одустајао. Стрпљењем, вјером и упорношћу настојао је да промијени вјерску слику града. У тој борби морао је чак и лично да отпутује у Цариград како би затражио помоћ од цара Аркадија и патријарха Јована Златоустог.
Његова молба није остала неуслишена. Уз подршку цара и црквених великодостојника затворени су пагански храмови, порушени кумири, а у Гази је подигнута велика црква са тридесет мермерних стубова. Посебну помоћ у њеној изградњи пружила је царица Евдоксија.
Свети Порфирије доживио је да види како се велики број становника Газе окреће хришћанској вјери, али је тај пут био дуг и испуњен бројним искушењима, напорима и молитвама, преноси Она.
Свети Порфирије упокојио се мирно 421. године. Црква га памти као великог чудотворца, за кога се вјерује да је чинио чуда и за живота, али и послије смрти.
Његове мошти и данас почивају у Гази.
У народу се вјерује да на дан Светог Порфирија не треба радити послове са иглом и концем. Сматра се да би шивење или крпљење на овај празник могло донијети несрећу или проблеме у дому, па се такви послови одлажу за неки други дан.
За многе вјернике овај празник је подсјетник на снагу вјере, истрајност и спремност на жртву, какву је својим животом показао Свети Порфирије.
