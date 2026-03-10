Падаће рекорди: Метеоролози најавили климатски феномен

Аутор:АТВ
10.03.2026
15:05
Коментари:0
Према новим климатским подацима које је објавио ЕЦМWФ, постоји могућност да се касније ове године развије снажан, па чак и супер Ел Нињо, који би по јачини могао бити међу најинтензивнијима у хисторији, пише "Вашингтон Пост".
Ел Нињо настаје када се површинске воде у екваторијалном дијелу Тихог океана знатно загрију, што мијења временске обрасце широм свијета.
Здравље
Сезона крпеља је већ почела: Обратите пажњу на овај симптом
Посљедица могу бити суше, поплаве и екстремне врућине. Током ријетких супер Ел Нињо епизода, које се јављају отприлике сваких 10 до 15 година, ти ефекти могу бити још снажнији и дуготрајнији.
У таквим ситуацијама температура мора у кључном дијелу Пацифика прелази два Целзијуса степена изнад просјека, што снажно утиче на атмосферу и може донијети чешће топлотне таласе, промјене у расподјели обилних киша и суша те другачије кретање тропских олуја.
Западни дио САД могао би имати топлије љето од просјека, док би неке тропске земље могле бити погођене тежим сушама и екстремним врућинама.
Хроника
Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви
Постоји и могућност да би овогодишњи Ел Нињо могао погурати глобалне температуре на рекордне нивое, посебно 2027. године. Климатски научник Даниел Свајн упозорио је да све више показатеља упућује на значајан, па чак и врло снажан догађај.
Снажан Ел Нињо обично смањује услове за развој урагана у Атлантику јер јаки вјетрови у вишим слојевима атмосфере отежавају њихово формирање.
Сцена
Мирјана Пајковић отворила "Онли фeнс" и објавила снимак из џакузија
Метеоролог Енди Хазелтон наводи да би то могло значити слабију сезону урагана, иако је довољан један снажан удар на копно да сезона остане запамћена.
Климатски научник Зиј Хаусфадер процјењује да би температуре могле расти већ 2026, док би 2027. врло вјероватно могла постати најтоплија година у историји.
Метеоролог Ерик Веб упозорава да би потенцијални супер Ел Нињо 2026. – 2027. могао ослободити више топлоте него снажне епизоде из 1982. – 83, 1997. – 98. и 2015. – 16.
Бања Лука
Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ
Ел Нињо може снажно промијенити временске обрасце широм свијета. Морски топлотни талас уз западну обалу САД могао би донијети топлије љето и повећати ризик од великих пожара. Хаваји би могли имати више тропских олуја, док би суша могла погодити Аустралију, Индонезију, дијелове источне Африке и Карибе, а обилне кише могуће су у Перуу и Еквадору.
За јадранску регију снажан Ел Нињо могао би донијети нестабилније временске прилике. Крајем зиме и почетком прољећа ослабљен поларни вртлог могао би узроковати нагле продоре хладног ваздуха и повећати ризик од прољетног мраза, преноси "Радиосарајево".
Свијет
Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту
Са друге стране, топлије Јадранско море и већа влага у ваздуху могу повећати ризик од интензивних падавина и бујичних поплава, док би љета могла бити сушнија уз дуготрајније топлотне таласе.
Иако ће нова прогноза ускоро бити објављена, НОАА тренутно процјењује да је развој Ел Ниња изгледан. Главна прогностичарка НОАА система за праћење Ел Нињо–јужне осцилације Мишел Леро истиче:
"Ако посматрамо све моделе, могућности се крећу од слабе Ла Ниње до снажног Ел Ниња".
Свијет
Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи
Стручњаци ипак упозоравају да су прољетне прогнозе мање поуздане због тзв. "прољетне баријере предвиђања", па се у прошлости знало догодити да модели најаве снажан Ел Нињо који се касније не развије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч13
Друштво
6 ч1
Друштво
6 ч0
Друштво
9 ч0
Најновије
Најчитаније
17
44
17
42
17
37
17
29
17
28
Тренутно на програму