Скок биткоина: Индекс страха у зони екстремног

Вриједност биткоина (БТЦ) је данас у 14.00 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 3,5 одсто на 60.661,09 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 43,83 милијарде евра, што је више него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 13 у категорији "екстремни страх", мало побољшан у односу на јучерашњи ниво 8 у истој категорији.

Како преноси Коиндеск, изјава америчког предсједника Доналда Трампа о могућем крају рата у Ирану значајно је допринела тренутном расту биткоина и ширег тржишта криптовалута, али позитивнији тренд је повезан и са слабљењем долара и повратком капитала у ризичније секторе имовине.

Хроника Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?

Вриједност итиријума (ETH) данас је порасла за 2,4 одсто на 1.763,24 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 2,38 одсто на 555,27 евра. Криптовалута солана (СОЛ) порасла је за 3,25 одсто на 74,57 евра, а аваланш (АВАКС) за 3,29 одсто на 8,11 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,15 евра, што је за 0,45 одсто мање него јуче. Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом. Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте СИКСТ, ВЛОВ и ДОГС, преноси Курир.