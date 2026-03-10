Logo
Минић са представницима "Нове Љубије", ево шта је закључено

Аутор:

АТВ

10.03.2026

13:41

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржао је данас, у Бањалуци, састанак са представницима синдиката и менаџмента предузећа „Нова Љубија“, на којем је разговарано о тренутном стању и будућности пословања овог привредног субјекта.

"Учесници састанка указали су на значај очекиване одлуке Савјета министара БиХ о увођењу заштитних мјера на увоз челика, која би могла имати значајан утицај на стабилизацију пословања металуршког сектора и очување радних мјеста у ланцу производње, укључујући и рад рудника", наводе из Владе и додају:

"Истакнуто је да се одлука Савјета министара БиХ, која се очекује у четвртак, сматра веома важном за даље кораке у рјешавању тренутне ситуације. Након доношења те одлуке биће настављени разговори свих релевантних актера у циљу проналажења одрживог рјешења за пословање предузећа и очување радних мјеста."

Састанак је оцијењен као конструктиван, а Минић је истакао да Влада Републике Српске, као сувласник са 49 одсто капитала, пружа подршку очувању производње и радних мјеста, те да ће наставити да прати ситуацију и активно учествује у тражењу одрживог рјешења.

Представници синдиката захвалили су се предсједнику Владе што је саслушао све стране, истичући да очекују позитивну одлуку Савјета министара БиХ о увођењу заштитних мјера.

Синдикат је поновио свој раније изнесени став да не прихвата стечај као рјешење пословних проблема предузећа, јер би такав сценарио довео до губитка стечених права радника. Истакнуто је и да ће синдикат, у случају престанка рада или покретања стечајног поступка, инсистирати на социјалном програму за раднике.

Састанку су присуствовали представник Синдиката металаца и рудара Републике Српске Саша Кукољ, предсједник Синдикалне организације „Нова Љубија“ Дарио Атонић, већински власник рудника „Нова Љубија“ Гордан Павловић, замјеница директора „Нова Љубија“ Сузана Гашић, министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

