Тровање у руднику; Десетине мртвих

18.02.2026

16:10

Рудник
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

У руднику у нигеријској савезној држави Плато од тровања угљен моноксидом погинуло је 37 рудара, док је 25 повријеђено, преносе данас локални медији.

Према ријечима очевидаца, рудари су у руднику компаније "Солид" у општини Зурак Васе обављали уобичајене активности, када су почели да се руше један за другим након појаве смртоносног гаса.

илу-рудник-23122025

Свијет

Експлозија у руднику угља: Најмање 16 људи погинуло

Рудари који су страдали имали су између 20 и 35 година, а процјењује се да се токсични гас накупио у слабо вентилисаним тунелима.

Нигеријска влада, као ни власти у савезној држави Плато, до сада се нису огласили поводом инцидента у руднику.

