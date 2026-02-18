Тровање у руднику; Десетине мртвих

18.02.2026
16:10
Коментари:0
У руднику у нигеријској савезној држави Плато од тровања угљен моноксидом погинуло је 37 рудара, док је 25 повријеђено, преносе данас локални медији.
Према ријечима очевидаца, рудари су у руднику компаније "Солид" у општини Зурак Васе обављали уобичајене активности, када су почели да се руше један за другим након појаве смртоносног гаса.
Рудари који су страдали имали су између 20 и 35 година, а процјењује се да се токсични гас накупио у слабо вентилисаним тунелима.
Нигеријска влада, као ни власти у савезној држави Плато, до сада се нису огласили поводом инцидента у руднику.
