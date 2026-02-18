Logo
Руска вакцина за лијечење меланома већ у употреби

18.02.2026

15:54

Вакцина
Фото: Maksim Goncharenok/Pexels

Русија је прва на свијету направила вакцину за лијечење меланома и већ је користи, саопштио је генерални директор Националног медицинског истраживачког центра за радиологију и главни онколог Министарства здравља Андреј Каприн.

- Направили смо је у сарадњи са Институтом "Гамалеја" и први смо почели да је користимо на пацијентима - казао је академик Руске академије наука на пленарној сједници Савета Федерације, преноси РТ Балкан.

Прецизира се да су персонализоване вакцине већ у производњи.

Како је навео Каприн, сqедећи домаћи лијек биће намијењен лијечењу рака малих ћелија плућа.

Раније је руско Министарство здравља издало дозволу за употребу мРНК вакцине

"Неоонковак" за терапију меланома у клиничкој пракси.

Вакцина је направљена у сарадњи НИЦЕМ-а "Н. Ф. Гамалеја" и НМИЦ-а (Националног медицинског истраживачког центра) за онкологију "Н. Н. Блохина", а производи је НМИЦ за радиологију.

Према ријечима директора Националног истраживачког центра епидемиологије и микробиологије Александра Гинцбурга, преклиничке студије на животињама су показале да је домаћа вакцина 100 одсто ефикасна у елиминисању примарног тумора и 90 одсто ефикасна у елиминисању метастаза.

