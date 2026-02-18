Logo
Опасна грозница коју преносе комарци се шири Европом: Ово су симптоми

Танјуг

18.02.2026

Опасна грозница коју преносе комарци се шири Европом: Ово су симптоми
Тропска болест чикунгуња грозница, која изазива тешке и дуготрајне болове у зглобовима, може да се преноси комарцима и то у већем дијелу Европе, наводи се у најновијој студији, а научници упозоравају да је ширење болести ка сјеверу континента само питање времена.

Због глобалног загријавања, до инфекције може да дође током више од шест мјесеци у години у Шпанији, Португалу, Италији и Грчкој, док у југоисточној Енглеској могућност заражавања траје и до два мјесеца годишње, наводи се у студији објављеној у часопису Journal of Royal Society Interface.

Студија је, пише Гардијан, први пут детаљно проучила како температура утиче на инкубацију вируса у азијском тиграстом комарцу, инвазивној врсти која се у посљедњим деценијама проширила Европом.

Научници су утврдили да је минимална температура за пренос вируса 2,5 степени нижа него што су ранија истраживања показивала, што представља "шокантну" разлику.

Доктор Стивен Вајт из Британског центра за екологију и хидрологију додао је да су прије 20 година тврдње да ће чикунгуња и денге вирус стићи у Европу дјеловале невјероватно, али да су инвазивни комарци и климатске промјене драматично промијенили ситуацију.

Дијана Рохас Алварез из Свјетске здравствене организације истакла је да студија показује да би пренос у Европи могао да постане израженији и додала да до 40 одсто обољелих пет година након инфекције и даље пати од артритиса или јаких болова.

Вирус чикунгуња грознице први пут је откривен 1952. године у Танзанији и био је ограничен на тропске крајеве, гдје се годишње биљежи милионима случајева, а болест може бити фатална код мале дјеце и старијих особа.

До сада су пријављени изоловани случајеви у више од 10 европских земаља, док су 2025. године Француска и Италија забиљежиле стотине случајева великих епидемија, пренијели су истраживачи.

Вирус се преноси када комарац уједе заражену особу и инкубација у његовом тијелу траје довољно да вирус буде присутан у пљувачки, што омогућава инфекцију сљедеће особе.

До сада, хладне зиме у Европи спречавале су сталну активност комараца, али јужноевропски региони сада биљеже цјелогодишње активности, што повећава ризик од епидемија.

