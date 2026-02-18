Logo
Наложена обдукција тијела радника страдалог на градилишту у Приједору

18.02.2026

09:03

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво Приједор донијеће наредбу да се обави обдукција тијела радника страдалог на градилишту у Приједору, изјавила је главни тужилац Слађана Марић.

Она је навела да су увиђај након јучершање несреће обавили полицијски службеници Полицијске управе Приједор под надзором окружног тужиоца и уз присуство инспектора заштите на раду.

Полиција Србија

Сцена

Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

- Прикупићемо све податке. Сад не можемо дати више информација док не прикупимо све доказе - рекла је Марићева.

Према подацима Полицијске управе, Приједорчанин чији су иницијали Д.Ј. повријеђен је јуче на градилишту у приједорском насељу Урије након чега је превезен на Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, гдје је усљед задобијених тешких повреда преминуо.

Коментари (0)
