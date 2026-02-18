Наложена обдукција тијела радника страдалог на градилишту у Приједору

18.02.2026
Окружно јавно тужилаштво Приједор донијеће наредбу да се обави обдукција тијела радника страдалог на градилишту у Приједору, изјавила је главни тужилац Слађана Марић.
Она је навела да су увиђај након јучершање несреће обавили полицијски службеници Полицијске управе Приједор под надзором окружног тужиоца и уз присуство инспектора заштите на раду.
- Прикупићемо све податке. Сад не можемо дати више информација док не прикупимо све доказе - рекла је Марићева.
Према подацима Полицијске управе, Приједорчанин чији су иницијали Д.Ј. повријеђен је јуче на градилишту у приједорском насељу Урије након чега је превезен на Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, гдје је усљед задобијених тешких повреда преминуо.
