Удес у БиХ: Аутомобил завршио на крову, има повријеђених

Аваз

18.02.2026

08:11

саобраћајна несрећа у Тузли
Фото: Primtscreen/Avaz

У Тузли се рано јутрос десила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала четири возила од којих је једно завршило на крову. Повријеђене су двије особе.

Несрећа се десила у 6.55 на раскрсници улица ЗАВНОБИХ-а и Булевар II корпуса Армије БиХ.

Поледица

Друштво

Смањите брзину: Мјестимична поледица на коловозима

Учествовала су четири возила, а повријеђене су двије особе које су превезене на УКЦ Тузла, рекли су из Оперативног центра МУП ТК за Аваз.

Саобраћај је обустављен у потпуности и преусмјерава се на алтернативне правце. Увиђај је у току.

Саобраћајна несрећа

Tuzla

