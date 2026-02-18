Удес у БиХ: Аутомобил завршио на крову, има повријеђених

Извор:
Аваз
18.02.2026
08:11
Коментари:0
У Тузли се рано јутрос десила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала четири возила од којих је једно завршило на крову. Повријеђене су двије особе.
Несрећа се десила у 6.55 на раскрсници улица ЗАВНОБИХ-а и Булевар II корпуса Армије БиХ.
Друштво
Смањите брзину: Мјестимична поледица на коловозима
Учествовала су четири возила, а повријеђене су двије особе које су превезене на УКЦ Тузла, рекли су из Оперативног центра МУП ТК за Аваз.
Саобраћај је обустављен у потпуности и преусмјерава се на алтернативне правце. Увиђај је у току.
Друштво
32 мин0
Наука и технологија
38 мин0
Савјети
38 мин0
Свијет
47 мин0
Најновије
Најчитаније
08
33
08
32
08
27
08
26
08
24
Тренутно на програму