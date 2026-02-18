Телевизор никако не држите на овом мјесту: Брже ће се покварити

Телевизор је за многе људе и даље центар дешавања, тиха позадина свакодневице, извор вијести, серија и осјећаја да нисмо сами у простору.

Управо зато, када се поквари, често имамо утисак да је „умро“ без разлога, поготово ако је до јуче радио савршено.

Сваки телевизор је заправо мали рачунар са екраном. У њему постоје напајање, процесор, меморија, освјетљење, кондензатори и десетине ситних електронских дијелова који су стално под напоном. Када је телевизор укључен, струја непрекидно пролази кроз те компоненте, оне се загријавају, хладе, па се поново загријавају. Тај стални циклус ширења и скупљања материјала временом ствара микрооштећења, баш као када се метал савија много пута па на крају пукне.

Најосјетљивији дио је напајање

Посебно осјетљив дио је напајање, мала плоча која претвара струју из утичнице у облик који телевизору треба. У њој се налазе кондензатори – компоненте које чувају енергију и које старе чак и када телевизор ништа не приказује, а још брже пропадају ако је ТВ стално укључен.

Када кондензатори ослабе, телевизор почиње да се пали спорије, да се сам гаси или једног дана једноставно више неће да се укључи.

Десет сати дневно је већ превише

Екран, посебно код модерних ЛЕД и ОЛЕД телевизора, такође трпи ако је ТВ стално укључен. ЛЕД телевизори имају позадинско освјетљење које непрекидно сија, а то освјетљење има ограничен животни вијек. Ако телевизор ради по десет сати дневно, оно ће ослабити много раније него код уређаја који се користи два или три сата.

Код ОЛЕД екрана постоји и додатни проблем задржавања слике, гдје дуготрајно приказивање истих елемената, као што су лого канала или трака са вијестима, може оставити трајни траг на екрану.

Не држите га близу зида

Стално укључен телевизор не пати само због рада, већ и због топлоте, која је највећи непријатељ електронике. Када се телевизор непрестано загријава, унутрашње компоненте брже старе.

Ако је ТВ у затвореном регалу, близу зида или без довољно простора за вентилацију, топлота нема гдје да изађе и оштећења се додатно убрзавају.

Занимљиво је да чак и када је телевизор угашен даљинским управљачем, он често није потпуно искључен. У такозваном „станд-бај“ режиму и даље троши малу количину струје и његови дијелови су под благим напоном. Ако је стално прикључен у утичницу, годинама је заправо у полубудном стању.

Због тога су скокови напона у мрежи, који су чести током олуја или нестабилности у електродистрибуцији, један од највећих разлога изненадних кварова. Један јачи удар струје може оштетити напајање или електронику у секунди.

Не држите га упаљеног од јутра до вечери

Старији телевизори су често трајали дуже јер су били једноставнији и робуснији. Нови телевизори су тањи, лакши и пуни сложене електронике која даје изузетну слику, али је осјетљивија.

Произвођачи данас дизајнирају уређаје да трају одређени број година при стандардној употреби, а то углавном подразумијева рад по неколико сати дневно, не непрекидно.

Ако се телевизор стално користи као позадина, упаљен од јутра до вечери, готово сигурно ће краће трајати. То не значи да ће се одмах покварити, али значи да ће његови кључни дијелови брже доћи до краја свог животног вијека.

Искључите га из утичнице с времена на вријеме

Телевизор најдуже траје када се користи разумно, када има довољно простора да се хлади и када се потпуно искључи из струје макар повремено.

Није проблем да се гледа неколико сати дневно, али када је стално упаљен, троши се тихо и неумољиво, док једног дана екран не остане црн и остане само питање: „Зашто баш сада?“

Телевизор не престаје да ради зато што је „слаб“ или зато што га је неко урекао, већ зато што је дуго радио без одмора. Као и људи, и техника има свој праг.