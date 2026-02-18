И данас протести у Сарајеву

18.02.2026
07:19
У Сарајеву ће и данас бити настављени протести поводом трагичне трамвајске несреће у којој је живот изгубила једна, а повријеђене четири особе.
Учесници протеста јуче су поручили да не подржавају ниједну политичку странку и да захтијевају озбиљност система и најквалитетнији кадар на одговорним позицијама.
