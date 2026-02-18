Logo
Large banner

И данас протести у Сарајеву

18.02.2026

07:19

Коментари:

0
Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

У Сарајеву ће и данас бити настављени протести поводом трагичне трамвајске несреће у којој је живот изгубила једна, а повријеђене четири особе.

Учесници протеста јуче су поручили да не подржавају ниједну политичку странку и да захтијевају озбиљност система и најквалитетнији кадар на одговорним позицијама.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Протести

Искакање трамваја у Сарајеву

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас славимо Свету Агатију: Заштитница је жена

Друштво

Данас славимо Свету Агатију: Заштитница је жена

1 ч

0
Ватикан неће учествовати у Трамповом Одбору за мир

Свијет

Ватикан неће учествовати у Трамповом Одбору за мир

1 ч

0
Инцидент у САД: Мушкарац са сачмарицом трчао према Капитолу

Свијет

Инцидент у САД: Мушкарац са сачмарицом трчао према Капитолу

1 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

УН: Документи о Епстајну указују на могуће злочине против човјечности

1 ч

0

Више из рубрике

отпао точак тролејбус сарајево

Градови и општине

Нова драма у Сарајеву, овај пут тролејбус

10 ч

1
Салко Веле

Градови и општине

Преминуо угледни Сточанин - оснивач Веле Лаба

11 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Градови и општине

Грађани пети дан траже утврђивање одговорности због трамвајске несреће

19 ч

0
Будимир са начелником Вишеграда о сарадњи полиције и локалне заједнице

Градови и општине

Будимир са начелником Вишеграда о сарадњи полиције и локалне заједнице

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

33

Орбан: Међународне организације годинама парализоване

08

32

Захарова: Западњаци, сјетите се...

08

27

Сунчани периоди, уз пролазно наоблачење и падавине

08

26

Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

08

24

Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner