Ватикан неће учествовати у Трамповом Одбору за мир

18.02.2026

07:17

Ватикан неће учествовати у Трамповом Одбору за мир
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Света Столица неће учествовати у Одбору за мир који је иницирао амерички предсједник Доналд Трамп, изјавио је државни секретар Ватикана кардинал Пјетро Паролин, нагласивши да таква иницијатива није примјерена улози Ватикана и да рјешавање међународних криза треба да буде у надлежности Уједињене нације.

Састанак поводом Латеранских уговора

Паролин је изјаву дао на маргинама билатералног састанка са Владом Италија у Палати Боромео у Риму, сједишту амбасаде Италије при Ватикану, поводом годишњице потписивања Латеранских уговора, пренио је "Vatican News".

Одговарајући на питања новинара о учешћу Италије као посматрача у Одбору за мир, Паролин је навео да постоје одређене тачке које изазивају недоумице.

- Постоје критичне тачке које би захтијевале додатна објашњења. Важно је да се покушава пронаћи одговор, али за нас постоје питања која би требало разјаснити - рекао је он.

Став Ватикана: УН имају кључну улогу

Државни секретар Ватикана истакао је да Света Столица сматра како би кризним ситуацијама на међународном нивоу прије свега требало да управљају Уједињене нације, наглашавајући да је ријеч о ставу на којем Ватикан дугорочно инсистира.

План Одбора и тема првог састанка

Иницијативу за формирање Одбора за мир покренуо је Доналд Трамп, а према његовом плану то тијело би надзирало привремену управу у Појасу Газе, уз могућност проширења мандата и на друге конфликте.

Први састанак Одбора заказан је за четвртак у Вашингтону, а главна тема биће обнова Газе.

ЕУ и Италија у улози посматрача

Италија и Европска унија најавиле су да ће њихови представници присуствовати у својству посматрача, без формалног приступања том тијелу.

Папа Лав XIV, први папа из Сједињених Америчких Држава, позван је у јануару да се прикључи раду Одбора за мир.

Одбор за мир

Ватикан

Доналд Трамп

