Ватикан неће учествовати у Трамповом Одбору за мир

Света Столица неће учествовати у Одбору за мир који је иницирао амерички предсједник Доналд Трамп, изјавио је државни секретар Ватикана кардинал Пјетро Паролин, нагласивши да таква иницијатива није примјерена улози Ватикана и да рјешавање међународних криза треба да буде у надлежности Уједињене нације.
Паролин је изјаву дао на маргинама билатералног састанка са Владом Италија у Палати Боромео у Риму, сједишту амбасаде Италије при Ватикану, поводом годишњице потписивања Латеранских уговора, пренио је "Vatican News".
Одговарајући на питања новинара о учешћу Италије као посматрача у Одбору за мир, Паролин је навео да постоје одређене тачке које изазивају недоумице.
- Постоје критичне тачке које би захтијевале додатна објашњења. Важно је да се покушава пронаћи одговор, али за нас постоје питања која би требало разјаснити - рекао је он.
Државни секретар Ватикана истакао је да Света Столица сматра како би кризним ситуацијама на међународном нивоу прије свега требало да управљају Уједињене нације, наглашавајући да је ријеч о ставу на којем Ватикан дугорочно инсистира.
Иницијативу за формирање Одбора за мир покренуо је Доналд Трамп, а према његовом плану то тијело би надзирало привремену управу у Појасу Газе, уз могућност проширења мандата и на друге конфликте.
Први састанак Одбора заказан је за четвртак у Вашингтону, а главна тема биће обнова Газе.
Италија и Европска унија најавиле су да ће њихови представници присуствовати у својству посматрача, без формалног приступања том тијелу.
Папа Лав XIV, први папа из Сједињених Америчких Држава, позван је у јануару да се прикључи раду Одбора за мир.
