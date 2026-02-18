Инцидент у САД: Мушкарац са сачмарицом трчао према Капитолу

Извор:
Агенције
18.02.2026
07:15
Начелник Полиције Капитола Мајкл Саливан казао је да је 18-годишњи младић потрчао према згради америчког Капитола с напуњеном сачмарицом, али полиција га је ухапсила.
Мотив младића, који је према наводима полиције носио тактички прслук и рукавице, засад није познат. У његовом аутомобилу пронађени су и кевларска кацига те гас маска.
Саливан је навео да је младић стигао бијелим Мерцедесовим СУВ-ом нешто послије поднева по локалном времену те се паркирао у близини Капитола, након чега је изашао из возила и потрчао према згради у којој засједа амерички Конгрес.
– Полицајци су му наредили да испусти оружје, што је и учинио – рекао је Саливан новинарима. Инцидент се догодио мање од три мјесеца након што је припадник Националне гарде убијен, а други рањен у засједи у близини Бијеле куће.
Предсједник САД Доналд Трамп идуће седмице у Капитолу би требао одржати говор о стању нације.
– Врло, врло озбиљно схватамо говор о стању нације и овај догађај не мијења наш приступ. Бићемо спремни те вечери – поручио је Саливан.
