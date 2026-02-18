Logo
Large banner

Инцидент у САД: Мушкарац са сачмарицом трчао према Капитолу

Извор:

Агенције

18.02.2026

07:15

Коментари:

0
Инцидент у САД: Мушкарац са сачмарицом трчао према Капитолу

Начелник Полиције Капитола Мајкл Саливан казао је да је 18-годишњи младић потрчао према згради америчког Капитола с напуњеном сачмарицом, али полиција га је ухапсила.

Мотив младића, који је према наводима полиције носио тактички прслук и рукавице, засад није познат. У његовом аутомобилу пронађени су и кевларска кацига те гас маска.

Џефри Епстајн

Свијет

УН: Документи о Епстајну указују на могуће злочине против човјечности

Саливан је навео да је младић стигао бијелим Мерцедесовим СУВ-ом нешто послије поднева по локалном времену те се паркирао у близини Капитола, након чега је изашао из возила и потрчао према згради у којој засједа амерички Конгрес.

– Полицајци су му наредили да испусти оружје, што је и учинио – рекао је Саливан новинарима. Инцидент се догодио мање од три мјесеца након што је припадник Националне гарде убијен, а други рањен у засједи у близини Бијеле куће.

Предсједник САД Доналд Трамп идуће седмице у Капитолу би требао одржати говор о стању нације.

илу-струја-03102025

Бања Лука

Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

– Врло, врло озбиљно схватамо говор о стању нације и овај догађај не мијења наш приступ. Бићемо спремни те вечери – поручио је Саливан.

Подијели:

Тагови :

Америка

Kapitol

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Београд

Србија

Жена упозорила суграђане: ''Старији мушкарац у центру града се баца на аутомобиле''

1 ч

0
Усвојени извјештаји о раду Правобранилаштва Српске и пословању ИРБ-а

Република Српска

Усвојени извјештаји о раду Правобранилаштва Српске и пословању ИРБ-а

1 ч

0
Бенфика Реал Мадрид резултати лига шампиона винисијус мурињо

Фудбал

Хаос у Лисабону: Винисијус прекинуо меч, Реал славио против Бенфике

9 ч

0
Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

Свијет

Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

9 ч

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

УН: Документи о Епстајну указују на могуће злочине против човјечности

1 ч

0
Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

Свијет

Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

9 ч

0
Зеленски: Нема мира без Донбаса

Свијет

Зеленски: Нема мира без Донбаса

10 ч

0
Мечка напала шумара, његов син је убио

Свијет

Мечка напала шумара, његов син је убио

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

33

Орбан: Међународне организације годинама парализоване

08

32

Захарова: Западњаци, сјетите се...

08

27

Сунчани периоди, уз пролазно наоблачење и падавине

08

26

Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

08

24

Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner