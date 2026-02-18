Logo
Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

Извор:

АТВ

18.02.2026

07:08

Коментари:

0
Фото: АТВ

бог радова на електромрежи без струје данас ће, од девет до 14 часова, бити дио бањалучке улице Шарговачка, као и дијелови насеља Туњице, Рамићи и Драгочај, саопштили су из "Електрокрајине".

Према њиховим ријечима дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина и Краља Александра I Карађорђевића неће имати напајања електричном енергијом од девет до 14 часова.

Коментари (0)
