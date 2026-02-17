Преминула Мира Милетић, секретар бањалучког тужилаштва

Извор:
АТВ
17.02.2026
14:39
Коментари:0
Мира Милетић, дугогодишњи секретар Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, преминула је 14. фебруара ове године.
”Са жаљењем обавјештавамо правосудну заједницу и јавност да је Мира Милетић, секретар Окружног јавног тужилаштва Бањалука преминула дана 14.02.2026.године. Поводом ненадокнадивог губитка породици, родбини и свим колегама и пријатељима Мире Милетић, главни окружни јавни тужилац Младен Митровић и колектив Окружног јавног тужилаштва Бања Лука изражава искрено саучешће”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
Мира Милетић, дипломирала је 1999. године, на Правном факултету Универзитета у Бањалуци. Правосудни испит је положила 2002.године.
Своју дугогодишњу каријеру у правосуђу започела је још као приправник 2000.године, у Основном јавном тужилаштву Бањалука. Од 2004.године, обављала је послове секретара у Окружном јавном тужилаштву Бањалука.
