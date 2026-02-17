Logo
Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

Извор:

Телеграф

17.02.2026

16:02

Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима
Звезда серије "Штребери" ("Big Bang Theory"), Кунал Најар, открио је да у слободно вријеме воли да претражује платформу ГоФундМе и плаћа медицинске рачуне непознатим људима.

Чувени глумац и његова супруга Неха Капур. Бивша Мис Индије која је постала модна дизајнерка, нису страни добротворном раду, јер су раније помагали у финансирању универзитетских стипендија за младе људе из социјално угрожених породица.

У једном интервјуу, Кунал је открио:

Русија украјина преговори

Свијет

Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

"Али оно што заиста волим да радим јесте да ноћу уђем на ГоФундМе и једноставно плаћам медицинске рачуне насумичним породицама.

Новац не доживљавам као терет. Осјећам га као благодат од универзума.

Тренутно људи нису срећни јер сви очекујемо да неко други буде љубазан. Очекујемо да предсједник, политичар или неки вођа дође и донесе нам мир у свијету", навео је једном приликом глумац.

Кунал Најар

