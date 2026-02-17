Северина се утегла у кожу, фанови примијетили необичан детаљ

17.02.2026
12:39
Коментари:1
Валентиново у Подгорици ове године имало је посебан ритам, али и модни моменат који није прошао незапажено.
Северина је Дан заљубљених провела на сцени пред хиљадама људи у препуној Bemax арени, гдје је одржала велики концерт испуњен емоцијама, енергијом и визуелним спектаклом.
Од првих тактова атмосфера је била на врхунцу. Публика је углас пјевала њене хитове, а аплаузи су се низали без престанка. Северина је још једном потврдила снажну и дугогодишњу везу са својим обожаваоцима.
Осим музичког дијела вечери, пажњу је, очекивано, привукао и њен стајлинг. За наступ у црногорској пријестоници одабрала је једноставну, али упечатљиву комбинацију – бијелу мајицу, црне кожне панталоне и високе црне штикле.
Комплетан изглед потписује дизајнер Зигман, а управо су панталоне биле детаљ који је изазвао највише коментара на друштвеним мрежама. Необичан модни додатак дао је комбинацији дозу провокативности и гламура, додатно наглашавајући Северинин препознатљив сценски стил.
Након што је пјевачица подијелила фотографије и снимке са концерта на Инстаграму, услиједила је лавина реакција.
"Јесу ли то танге?", "Колико моћан оутфит", "Предивна Севе", "Обожавам је", само су неки од коментара испод објава.
На снимцима се јасно види колико је вече било набијено енергијом. Северина је неуморно плесала, пјевала и комуницирала са публиком, а у једном тренутку, обасјана рефлекторима, подигла је руку према публици која јој је узвратила истим жаром.
Још једно Валентиново тако је остало упамћено – по спектакуларној атмосфери, али и по модном детаљу о којем се и даље прича, преноси Дневно.хр.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму