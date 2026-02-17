Познато здравствено сина стање пјевачице Снежане Ђуришић

Извор:
Телеграф
17.02.2026
11:54
Коментари:0
Син пјевачице Снежане Ђуришић, Марко Гвозденовић, претучен је 15. фебруара.
Гвозденовић је, након задобијених удараца, хитно примљен у болницу са тешким тјелесним повредама.
Наводи се да је Марко по доласку у болницу био у свјесном стању, али у великим боловима.
Пјевачицин син се тренутно налази у Ургентном центру.
Занимљивости
Имате ли овај број у датуму рођења? Судбина вам спрема живот пун изненађења
Љекарским прегледом утврђено је да Марко Гвозденовић има поломљено ребро и бројне подливе на глави и тијелу.
Због озбиљности повреда, он је задржан на даљем лијечењу и опсервацији, преноси Телеграф.
Република Српска
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Хроника
4 ч0
Република Српска
4 ч9
Најновије
Најчитаније
16
36
16
36
16
28
16
27
16
26
Тренутно на програму