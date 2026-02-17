Logo
Познато здравствено сина стање пјевачице Снежане Ђуришић

17.02.2026

Пјевачица Снежана Ђуришић
Син пјевачице Снежане Ђуришић, Марко Гвозденовић, претучен је 15. фебруара.

Гвозденовић је, након задобијених удараца, хитно примљен у болницу са тешким тјелесним повредама.

Наводи се да је Марко по доласку у болницу био у свјесном стању, али у великим боловима.

Пјевачицин син се тренутно налази у Ургентном центру.

Занимљивости

Имате ли овај број у датуму рођења? Судбина вам спрема живот пун изненађења

Љекарским прегледом утврђено је да Марко Гвозденовић има поломљено ребро и бројне подливе на глави и тијелу.

Због озбиљности повреда, он је задржан на даљем лијечењу и опсервацији, преноси Телеграф.

