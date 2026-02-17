Logo
Данас полагање заклетве предсједника Републике Српске

17.02.2026

11:41

Синиша Каран
Фото: АТВ

Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран данас ће свечано положити заклетву, чиме ће и званично ступити на дужност.

Полагање заклетве заказано је у 14 часова у Народној скупштини Републике Српске.

Подсјећамо, Централна изборна комисија раније је потврдила резултате пријевремених избора за предсједника Републике Српске, чиме су овјерили побједу кандидата СНСД-а Синише Карана.

