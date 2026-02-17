Стевандић: Пресуда Кристијану Шмиту

17.02.2026
11:18
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је да Мишљење у којем је Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ констатовала да високи представник нема уставну надлежност да доноси законе представља пресуду Кристијану Шмиту.
"Право на жалбу - нема", написао је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.
Уставноправна комисија Представничког дома констатовала је на сједници 13. фебруара да високи представник нема уставну надлежност да доноси законе, због чега су неуставне одредбе Закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ.
Закључак је донесен поводом захтјева Уставног суда БиХ за оцјену уставности одредбе члана 203а Кривичног закона БиХ, као и самосталног члана четири Закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ, саопштено је тада из Парламентарне скупштине БиХ.
Пресуда Кристијану Шмиту. Право на жалбу - нема. pic.twitter.com/sH3ESPgmjy— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) February 17, 2026
