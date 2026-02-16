Вучић уручио сретењске ордене

Аутор:Бојана Винчић
16.02.2026
21:13
Коментари:0
На Сретење, Срби треба да чувају јединство и да, иако живе у различитим земљама, граде заједничку будућност, порука је српског предсједника Александра Вучића.
Србија у складу са свим кроз шта је прошла мора да извуче поуке, због чега, истиче Вучић, Србија мора да покуша да сачува мир. Поводом дана државности уручио је сретењске ордене.
"Зато је важно и наш приоритетни циљ мора да буде да сачувамо демографски капацитет, да сачувамо живот Србије, да сачувамо мир", рекао је Александар Вучић, предсједник Србије.
Српски народ треба да очува заједнички идентитет, простор, као и све оно што нас повезује, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик након свечаног уручења Сретењских ордена. Посебно га радује застава Републике Српске поред заставе Србије. Додик је рекао да му је драго да овдје види декорацију која је застава Републике Српске поред заставе Србије. Додик подсјећа да је Република Српска рођена 9. јануара и да је то је Дан Републике, а да је 28. фебруара 1992. године добила Устав и изградила институције.
"То говори о томе да смо имали државотворну свијест тада, 90-тих година, када смо кренули у борбу за нашу самосталност, када смо формирали Републику Српску те 92. године и успјели да очувамо, прије свега, мотив људи да бране Републику у тешким ратним временима и касније кроз мировни споразум који је нама у значајном обиму наметнут", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Важно је да Срби остану окупљени и обједињени, порука је српског члана предсједништва БиХ. Жељка Цвијановић каже да је поносна на то што увијек, заједно са Србијом, можемо да обиљежимо важне историјске датуме, попут Сретења.
Међу више од 70 добитника сретењских ордена је и министар правде Републике Српске Горан Селак, којем је додијељен орден првог степена.
Ово показује да власт Српске добро штити националне интересе, поручује Селак.
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је за њега велика част да добије Сретењски орден првог степена и истакао да је то уједно порука властима Српске да добро штите националне интересе.
Србија и Српска су једно, ријека Дрина само спаја Србе.
Српски народ има једну историју, исту културу, језик, али морамо да радимо и развијамо и да будемо национално одговорни. Србија је центар свих Срба гдје год они да живе. А Република Српска и Србија имају споразум о специјалним и паралелним везама и тако да треба да сарађују у свим областима.
Истим су одликовани и Његово високопреосвештенство митрополит бачки Иринеј и професор емеритус Мирко Васиљевић, који је члан Академије наука и умјетности Републике Српске. Доктор Никица Грубор еминентни српски стручњак из области хирургије добио је орден Карађорђеве звијезде првог степена. Орден српске заставе првог степена додељен је министру културе и иновација Мађарске за унапређивање односа између Републике Србије и Мађарске, посебно у области културе.
Опширније у видео прилогу......
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
6 ч0
Република Српска
8 ч24
Република Српска
8 ч6
Република Српска
8 ч1
Најновије
Најчитаније
23
03
22
58
22
52
22
51
22
33
Тренутно на програму