Вучић одликовао Селака Сретењским орденом првог степена

Извор:
АТВ
16.02.2026
14:36
Поводом Сретења, Дана државности Републике Србије, предсједник Републике Србије Александар Вучић одликовао је министра правде Републике Српске Горана Селака Сретењским орденом првог степена.
Одликовање представља признање за досљедан и одговоран рад на јачању институционалних, правних и националних веза Републике Српске и Републике Србије, као и за залагање у очувању уставног поретка, владавине права и заштите интереса српског народа.
Поводом додјеле ордена, Селак је истакао да ово признање не доживљава само као личну награду, већ као потврду једне политике која почива на одговорности, националном достојанству и међусобном поштовању институција Србије и Српске.
„Дубоко сам почаствован и захвалан предсједнику Републике Србије Александру Вучићу на указаној части. Овај орден за мене представља и велику обавезу и подстрек да наставим да радим још одлучније, још одговорније и још снажније у интересу српског народа, у интересу стабилности и снаге институција, и у интересу трајне повезаности Србије и Републике Српске“, поручио је Селак.
Министар правде Републике Српске нагласио је да ће наставити да дјелује национално одговорно, водећи рачуна о правном систему, институционалној стабилности и сарадњи са Србијом, матицом свих Срба.
„Сретењцки орден припада и мојој породици, мојим сарадницима и свима који заједно са мном раде на јачању институција. Наставићемо да градимо чврсте мостове сарадње, да штитимо наше уставне надлежности и да чувамо национално достојанство“, истакао је Селак.
Сретењски орден првог степена спада у највиша државна признања Републике Србије и додјељује се за изузетне заслуге према држави и народу.
