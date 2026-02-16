Logo
Large banner

Вучић одликовао Селака Сретењским орденом првог степена

Извор:

АТВ

16.02.2026

14:36

Коментари:

4
Селак и Вучић
Фото: Уступљена фотографија

Поводом Сретења, Дана државности Републике Србије, предсједник Републике Србије Александар Вучић одликовао је министра правде Републике Српске Горана Селака Сретењским орденом првог степена.

Одликовање представља признање за досљедан и одговоран рад на јачању институционалних, правних и националних веза Републике Српске и Републике Србије, као и за залагање у очувању уставног поретка, владавине права и заштите интереса српског народа.

Поводом додјеле ордена, Селак је истакао да ово признање не доживљава само као личну награду, већ као потврду једне политике која почива на одговорности, националном достојанству и међусобном поштовању институција Србије и Српске.

„Дубоко сам почаствован и захвалан предсједнику Републике Србије Александру Вучићу на указаној части. Овај орден за мене представља и велику обавезу и подстрек да наставим да радим још одлучније, још одговорније и још снажније у интересу српског народа, у интересу стабилности и снаге институција, и у интересу трајне повезаности Србије и Републике Српске“, поручио је Селак.

Министар правде Републике Српске нагласио је да ће наставити да дјелује национално одговорно, водећи рачуна о правном систему, институционалној стабилности и сарадњи са Србијом, матицом свих Срба.

„Сретењцки орден припада и мојој породици, мојим сарадницима и свима који заједно са мном раде на јачању институција. Наставићемо да градимо чврсте мостове сарадње, да штитимо наше уставне надлежности и да чувамо национално достојанство“, истакао је Селак.

Сретењски орден првог степена спада у највиша државна признања Републике Србије и додјељује се за изузетне заслуге према држави и народу.

Подијели:

Тагови :

Горан Селак

Александар Вучић

Дан државности - Сретење

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Додик на обиљежавању Дана државности

Република Српска

Додик: Република Српска има пуно право да обиљежава Дан државности

2 ч

0
Цвијановић: Важно да Срби остану окупљени и обједињени

Република Српска

Цвијановић: Важно да Срби остану окупљени и обједињени

3 ч

0
Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

Република Српска

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

3 ч

0
Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

Република Српска

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

16

56

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

16

37

Возачи опрез! Гужве на граничним прелазима

16

34

Сарајево: Грађани се разишли, ново окупљање сутра

16

32

У Задру погинуо радник из БиХ након пада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner