Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

На састанку Управе Жељезница Републике Српске са синдикалним организацијама у Добоју данас је закључено да у овом тренутку нема сагласности о захтјеву синдиката за повећање плата свим запосленим радницима Жељезница, а усаглашен је захтјев за враћање додатака по основу сложености послова, степена одговорности и услова рада.
На састанку, коме је присуствовао и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, закључено је да тренутно не постоје финансијски услови за повећање плата, због недовољних прихода од рада Друштва, као и постојећег нивоа субвенција из Буџета Владе Републике Српске.
Стевановић и генерални директор ЖРС Драган Зеленковић упутили су апел радницима на уздржаност и стрпљење, уз јасну изражену обавезу да ће учинити све што је у њиховој моћи како би се тешко финансијско стање у ЖРС коначно стабилизовало и унаприједило.
Наглашено је да су Министарство и Управа Жељезница свјесни оправданости и потребе за повећањем плата, те је дата јасна гаранција да ће се, путем ребаланса Буџета Републике Српске, настојати обезбиједити већи грант за ЖРС, чиме би се створио простор за повећање плата запослених.
Захтјев синдиката, који се односи на враћање додатака по основу сложености послова, степена одговорности и услова рада прихватљив је и усаглашен.
"Задужује се и обавезује Управа предузећа да до 1. марта, заједно са представницима синдиката, сачини посебан документ са прецизно набројаним радним мјестима и занимањима којима је потребно вратити ове додатке", наведено је у закључцима.
Закључено је и да ће овај документ представљати основ за уградњу у интегрални текст новог Колективног уговора ЖРС, те ће, по његовом усаглашавању свих заинтересованих страна, бити достављен Министарству саобраћаја и веза Српске.
Прихваћен је и захтјев синдиката који се односи на преиспитивање оправданости досадашњих појединачних повећања плата реализованих путем измјена Правилника о раду.
"Задужује се Управа ЖРС да, у року од 30 дана, изврши детаљну анализу поступака, преиспита њихову оправданост и законитост, предузме мјере на исправљању евентуално учињених неправилности, те да о свему у писменој форми извијести синдикате", закључено је на састанку.
Захтјев синдиката који се односи на преиспитивање измјена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста, такође је прихваћен, а наложено је Управи ЖРС да у року од 30 дана анализира оправданост формирања појединих радних мјеста, повећања броја извршилаца и других организационих одлука претходне Управе, предузме корективне мјере гдје се утврде неправилности, те о томе писаним путем обавијести синдикате.
Захтјев синдиката, који се односи на анализу и оправданост закључивања уговора о заступању пред судовима са адвокатским канцеларијама, прихватљив је и усаглашен, те је задужена и обавезана Управа ЖРС да у року од 15 дана сачини детаљну анализу свих постојећих уговора са адвокатским кућама.
"Уколико се утврди да они нису нужни или економски оправдани, да се покрене процедура њиховог раскида", додаје се у закључцима.
Прихваћен је и захтјев синдиката који се односи на преиспитивање свих осталих уговора, одлука и трошкова за које се утврди да нису нужни или економски оправдани.
- Управа Друштва се обавезује да ће, по истом принципу као у претходној тачки, направити анализу и одмах предузети одговарајуће мјере, те да ће синдикате у писменој Форми обавијестити о резултатима анализе и предузетим радњама - истиче се у захтјевима.
Захтјев синдиката, који се односи на покретање процедуре усаглашавања новог Колективног уговора ЖРС, прихватљив је и усаглашен.
Управа Друштва се обавезала да приступи изради новог Колективног уговора након детаљне анализе претходних тачака, а Управа Друштва дала је гаранцију да неће покретати нове измјене и допуне Правилника о раду без претходне сагласности синдиката.
Истим закључком, Управа Друштва се обавезала да ће обрачун и исплату накнада за ноћни рад, рад на дане државних празника, кућну приправност /дежурство/ и прековремени рад вршити на основу најниже плате коју остварује корисник накнаде почев од плате за јануар 2026. године.
- Синдикати се обавезују да ће о усвојеним закључцима одмах упознати све раднике ЖРС, пренијети им реално стање у друштву, као и информације о активностима које предузимају нова управа и Министарство саобраћаја и веза Српске - наведено је у закључцима.
Министарство саобраћаја и веза Републике Српске се обавезало да ће до краја марта организовати нови састанак у истом формату, на којем ће се заједнички анализирати степен реализације ових закључака.
Састанак је одржан у згради Управе Жељезница Републике Српске.
Синдикалне организације које дјелују при Жељезницама Републике Српске одржале су од 4. до 6. фебруара информативне састанке са радницима у Добоју, Бањалуци и Приједору, током којих су их упознале о стању у овој компанији.
Из синдиката су раније најавили да ће покренути све видове синдикалне борбе, укључујући и обуставу рада уколико њихови захтјеви не буду испуњени.
