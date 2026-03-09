Logo
Large banner

Апликације које највише штете батерији телефона

Аутор:

АТВ

09.03.2026

23:00

Коментари:

0
Апликације које највише штете батерији телефона
Фото: Steve Johnson/Pexels

Према техничким стручњацима, веб странице за трговину технологијом, апликације које највише штете трајању батерије вашег паметног телефона су оне које непрестано раде у позадини - чак и када се не користе активно.

Facebook и Instagram у власништву Мете, Twitter, Snapchat и TikTok неки су од оних који највише исцрпљују, упозоравају стручњаци, будући да апликације у сваком тренутку имају приступ вашој локацији, микрофону, камери и контактима.

Посебно се то примјећује након што су се корисници пожалили да Метина нова апликација за друштвене мреже Theads муњевито троши батерију њиховог телефона.

Љубавни пар

Љубав и секс

Осам знакова да је жена добра у кревету

Шта кажу корисници?

Неки фрустрирани корисници нове апликације за микроблогирање, коју многи виде као изравног ривала Twitteru, чак су и избрисали апликацију након што је испразнила батерију на њиховим паметним телефонима.

Иако је разлог овог пражњења батерије и даље нејасан, стручњак за кибернетичку сигурност Јаке Мооре сугерирао је да би то могло бити резултат процеса који се зове "негативно тестирање".

"Мета апликације су се дуго оптуживале да узрокују пражњење батерије иПхонеа", рекао је. "То би могло бити зато што програмери покушавају разумјети више о својој апликацији и начину на који корисници с њом комуницирају. Процес који се назива негативно тестирање користи се како би се програмерима помогло да науче како људи користе апликацију како би је побољшали, а сматрало се да је Фацебоок то користио у прошлости", каже Мооре.

policija njemacka

Свијет

Нијемци у невјерици: Откривен досије Хусе Б., пријављен чак 147 пута!

Остале апликације које црпе вашу батерију

1. Facebook

2. Twitter

3. Instagram

4. Snapchat

5. TikTok

6. Uber

облачно-временска прогноза

Србија

Баба Марта се враћа на велика врата: Тачно овог датума стиже снажан хладни фронт

7. Amazon

8. Spotify

9. Netflix

10. Candy Crush

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

baterija

Мобилни телефон

пуњење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Vic

Вицеви

Виц: Какав је Мујо радник?

2 ч

0
Дувала свјећице на торти, па умало остала без ока

Свијет

Дувала свјећице на торти, па умало остала без ока

2 ч

0
Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

Свијет

Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

2 ч

0
Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

Савјети

Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

3 ч

0

Више из рубрике

свемир, звијезде

Наука и технологија

Загонетна "свемирска тишина": Да ли ванземаљци покушавају да комуницирају?

11 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Јутјуб опет тестира стрпљење корисника

2 д

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Воцап уводи претплату

2 д

0
Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

Наука и технологија

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Филмско хапшење у Италији: Жена из БиХ се крила у каучу

23

00

Апликације које највише штете батерији телефона

22

57

Осам знакова да је жена добра у кревету

22

52

Зашто осјећамо умор у ово доба године?

22

52

Нијемци у невјерици: Откривен досије Хусе Б., пријављен чак 147 пута!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner