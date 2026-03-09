Апликације које највише штете батерији телефона

Аутор:АТВ
09.03.2026
23:00
Коментари:0
Према техничким стручњацима, веб странице за трговину технологијом, апликације које највише штете трајању батерије вашег паметног телефона су оне које непрестано раде у позадини - чак и када се не користе активно.
Facebook и Instagram у власништву Мете, Twitter, Snapchat и TikTok неки су од оних који највише исцрпљују, упозоравају стручњаци, будући да апликације у сваком тренутку имају приступ вашој локацији, микрофону, камери и контактима.
Посебно се то примјећује након што су се корисници пожалили да Метина нова апликација за друштвене мреже Theads муњевито троши батерију њиховог телефона.
Неки фрустрирани корисници нове апликације за микроблогирање, коју многи виде као изравног ривала Twitteru, чак су и избрисали апликацију након што је испразнила батерију на њиховим паметним телефонима.
Иако је разлог овог пражњења батерије и даље нејасан, стручњак за кибернетичку сигурност Јаке Мооре сугерирао је да би то могло бити резултат процеса који се зове "негативно тестирање".
"Мета апликације су се дуго оптуживале да узрокују пражњење батерије иПхонеа", рекао је. "То би могло бити зато што програмери покушавају разумјети више о својој апликацији и начину на који корисници с њом комуницирају. Процес који се назива негативно тестирање користи се како би се програмерима помогло да науче како људи користе апликацију како би је побољшали, а сматрало се да је Фацебоок то користио у прошлости", каже Мооре.
Остале апликације које црпе вашу батерију
1. Facebook
2. Twitter
3. Instagram
4. Snapchat
5. TikTok
6. Uber
7. Amazon
8. Spotify
9. Netflix
10. Candy Crush
