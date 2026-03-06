Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

Извор:
ББЦ
06.03.2026
16:40
Коментари:0
Научници су у шумама Западне Папуа Нове Гвинеје открили двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле прије око 6.000 година, што стручњаци описују као изузетно научно откриће. Истраживачи су пронашли малог опосума са изузетно дугим прстом на свакој руци, као и врсту вјеверице са изузетно дугим репом, пренио је ББЦ.
Резултати истраживања су објављени у часопису "Аустралиан Мусеум" у публикацији "Реkордс оф Аустралиан Мусеум".
Научници су навели да су таква открића позната као "Лазаров таксон", термин инспирисан Лазаром из Библије, који означава врсте за које се сматрало да су изумрле, али су поново пронађене.
Аустралијски научник Тим Фленери рекао је да је проналазак једне такве врсте изузетно риједак, док је откриће двије врсте "заиста изванредно".
Прва поново откривена животиња је патуљасти опосум тежак око 200 грама, чији је четврти прст на свакој шапи двоструко дужи од осталих, што му омогућава да из дрвета извлачи ларве инсеката, свој главни извор хране.
Друга врста је вјеверица, торбар, која живи у шупљинама високог дрвећа и може да "клизи" између крошњи.
До открића је дошло након што су истраживачи анализирали старе фосиле, ријетке фотографије и музејске примјерке, а затим посјетили удаљене области на острву Нова Гвинеја.
Научници су сарађивали са локалним старјешинама из кланова Тамбрау и Мајбрат, чија је помоћ била кључна за идентификацију врста.
Према ријечима истраживача, локално становништво сматра ту врсту вјеверице светом и не лови је, па чак ни не изговара њено име.
Научници истичу да је станиште тих животиња све угроженије због сјече шума у региону, због чега научници и организације за заштиту природе настоје да обезбједе већа права локалним заједницама над шумским подручјима како би се спријечила неконтролисана експлоатација, преноси Тањуг.
