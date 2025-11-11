Logo
Резултати истраживања изненађујући: Овај језик побјеђује у свијету вјештачке интелигенције

Танјуг

11.11.2025

14:56

Резултати истраживања изненађујући: Овај језик побјеђује у свијету вјештачке интелигенције
Фото: pexels/Tara Winstead

Пољски језик најбољи је за вјештачку интелигенцију, док енглески није ни међу првих пет, показали су резултати нове међународне студије која испитује колико тачно велики језички модели реагују на команде у различитим језицима.

Истраживање које је спровео Универзитет у Мериленду у сарадњи са Мајкрософтом тестирало је 26 језика, преноси портал Актуалне.

Након испитивања неколико великих језичких модела, укључујући ChatGPT, Google Gemini и DeepSeek, испоставило се да је најбољи језик за унос команди, такозваних промптова - пољски, који је постигао тачност до 88 процената.

Пољски језик је на тај начин надмашио енглески, који је главни језик за обуку за многе моделе, као и кинески, који има огромну количину података у свијету вјештачке интелигенције.

Као одговор на резултате студије, Пољски завод за патенте је на друштвеним мрежама објавио оцјену да је пољски најбољи језик за подстицање.

"Пољска вјештачка интелигенција није толико развијена као, на примјер, америчка или кинеска. Ботови који раде на нашем језику праве мање грешака и боље су способни да анализирају велике скупове докумената", наведено је у објави.

Према ријечима научника, пољски језик је побједник због своје богате граматичке структуре, сложеног система падежа и деклинације, што пружа више информација о односима између ријечи и смањује двосмисленост и уз све то се боље носи са сложеним задацима, посебно при обради великих текстова.

"Експеримент је дао неколико изненађујућих налаза. Енглески језик није показао најбоље резултате, иако је главни језик за обуку за већину модела. Напротив, пољски се показао као најтачнији", наводи се у студији.

Goga Sekulic

Сцена

Гогу Секулић запросила дјевојка - прихватила прстен

Првих десет мјеста на ранг листи заузимали су словенски и романски језици који, како се наводи, помажу вјештачким интелигенцијама да боље разумију контекст и прецизније реагују на сложеније задатке због своје структуре.

Француски је заузео друго мјесто са тачношћу само нешто нижом од пољске, око 87 процената, а треће мјесто је припало италијанском са 86 процената.

Енглески, језик који се најчешће користи у вјештачкој интелигенцији, нашао се на шестом мјесту.

У студији се наводи да је то вјероватно зато што енглески садржи много неформалног језика и сленга, што доприноси већем изобличењу, двосмислености и нетачности.

Кинески, који доминира количином података, налази се при дну листе, завршавајући на 22. мјесту са стопом тачности од само 62 одсто, преноси Тан‌југ.

