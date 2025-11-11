Logo
Large banner

Гогу Секулић запросила дјевојка - прихватила прстен

Извор:

Ало

11.11.2025

14:49

Коментари:

0
Гогу Секулић запросила дјевојка - прихватила прстен

Гога Секулић у суботу је наступила у Хрватској у мјесту Даљ гдје ју је са одушевљењем дочекала тамошња публика.

Ипак, оно што је привукло велику пажњу и изненадило све је тренутак када је једна спортисткиња пришла Гоги до бине, те је запросила прстеном.

Пјевачица је, у свом препознатљивом маниру, реаговала духовито и шармантно.

Полиција Црна Гора

Регион

Ко пуца на Црногорце: Одјекивали хици са косовске стране

"Хвала ти много за овај гест, али познато је да волим секси бизнисмене, па ћу задржати прстен уз жељу да ускоро нађем једног таквог момка за себе", нашалила се Гога, што је изазвало салву смијеха и овације људи.

Публика је бурно реаговала и углас почела да скандира: "Се*с, д*ога и Секулић Гога!", што иначе њени фанови већ годинама пјевају на скоро сваком Гогином наступу.

Подијели:

Тагови:

Гога Секулић

vjeridba

просидба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривено зашто је Богдановић опет "закуцан" за клупу

Кошарка

Откривено зашто је Богдановић опет "закуцан" за клупу

3 ч

0
Стравичан снимак рушења турског војног авиона

Свијет

Стравичан снимак рушења турског војног авиона

3 ч

1
Fudbalska lopta

Фудбал

Младог бразилског фудбалера случајно убио његов брат

3 ч

0
Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

Свијет

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

3 ч

0

Више из рубрике

Рада Манојловић открила зашто се Милан Станковић повукао са сцене

Сцена

Рада Манојловић открила зашто се Милан Станковић повукао са сцене

4 ч

0
Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

Сцена

Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

4 ч

0
Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

Сцена

Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

6 ч

0
Дарко Лазић у теретани

Сцена

Дарко Лазић непрепознатљив: Ошишао се на ћелаво, на глави ожиљак од несреће

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

17

49

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

17

42

У судару код Лукавца повријеђене 3 особе

17

36

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

17

27

За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner