Гогу Секулић запросила дјевојка - прихватила прстен

Извор:
Ало
11.11.2025
14:49
Коментари:0
Гога Секулић у суботу је наступила у Хрватској у мјесту Даљ гдје ју је са одушевљењем дочекала тамошња публика.
Ипак, оно што је привукло велику пажњу и изненадило све је тренутак када је једна спортисткиња пришла Гоги до бине, те је запросила прстеном.
Пјевачица је, у свом препознатљивом маниру, реаговала духовито и шармантно.
Регион
Ко пуца на Црногорце: Одјекивали хици са косовске стране
"Хвала ти много за овај гест, али познато је да волим секси бизнисмене, па ћу задржати прстен уз жељу да ускоро нађем једног таквог момка за себе", нашалила се Гога, што је изазвало салву смијеха и овације људи.
Публика је бурно реаговала и углас почела да скандира: "Се*с, д*ога и Секулић Гога!", што иначе њени фанови већ годинама пјевају на скоро сваком Гогином наступу.
Најновије
Најчитаније
17
50
17
49
17
42
17
36
17
27
Тренутно на програму