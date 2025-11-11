Logo
Стравичан снимак рушења турског војног авиона

Извор:

Телеграф

11.11.2025

14:39

Коментари:

1
Стравичан снимак рушења турског војног авиона
Фото: Printscreen/X

Војни авион НАТО-а у власништву Турске изгубио је контролу прије него што се данас срушио на граници између Грузије и Азербејџана.

Наводно се авион распао на два дијела у ваздуху прије него што су запаљени остаци пали ка земљи.

Турско министарство одбране изјавило је да је авион Ц-130 полетио из Азербејџана ка Турској.

Није у овом тренутку познато колико је чланова посаде било у авиону.

Министарство је саопштило да је у току акција потраге и спасавања у у координацији с властима Грузије.

У овом тренутку није познато шта је узрок несреће.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Младог бразилског фудбалера случајно убио његов брат

Према наводима, авион се срушио у регији Рустави која је на око 150 километара од руске границе, преноси Телеграф.

Министар унутрашњих послова Турске Али Јерликаја огласио се на друштвеним мрежама:

"Са дубоком тугом сам сазнао да се војни транспортни авион Ц130 Министарства одбране, који је био на путу из Азербејџана ка нашој земљи, срушио на граници између Грузије и Азербејџана. Операција потраге и спасавања је у току. Телефоном сам разговарао са грузијским министром унутрашњих послова Гелом Геладзем, који је такође на путу ка месту несреће. Упућујем изразе најдубљег саучешћа нашој драгој нацији", навео је Јерликаја.

Ускоро опширније...

Коментари (1)
