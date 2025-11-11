Стравичан снимак рушења турског војног авиона

Извор:
Телеграф
11.11.2025
14:39
Коментари:1
Војни авион НАТО-а у власништву Турске изгубио је контролу прије него што се данас срушио на граници између Грузије и Азербејџана.
Наводно се авион распао на два дијела у ваздуху прије него што су запаљени остаци пали ка земљи.
Турско министарство одбране изјавило је да је авион Ц-130 полетио из Азербејџана ка Турској.
Није у овом тренутку познато колико је чланова посаде било у авиону.
Министарство је саопштило да је у току акција потраге и спасавања у у координацији с властима Грузије.
У овом тренутку није познато шта је узрок несреће.
Према наводима, авион се срушио у регији Рустави која је на око 150 километара од руске границе, преноси Телеграф.
Министар унутрашњих послова Турске Али Јерликаја огласио се на друштвеним мрежама:
"Са дубоком тугом сам сазнао да се војни транспортни авион Ц130 Министарства одбране, који је био на путу из Азербејџана ка нашој земљи, срушио на граници између Грузије и Азербејџана. Операција потраге и спасавања је у току. Телефоном сам разговарао са грузијским министром унутрашњих послова Гелом Геладзем, који је такође на путу ка месту несреће. Упућујем изразе најдубљег саучешћа нашој драгој нацији", навео је Јерликаја.
Ускоро опширније...
🚨Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130'un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. — Haber 7 (@Haber7) November 11, 2025
Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. https://t.co/KTSOIN9xqw pic.twitter.com/A2dAPNMZD6
