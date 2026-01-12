Logo
Откривено шта је Ђоша радио на КиМ током бомбардовања: Познати сценариста изнио све детаље

Откривено шта је Ђоша радио на КиМ током бомбардовања: Познати сценариста изнио све детаље
Фото: Youtube / Printscreen

На данашњи дан 1968. године у Власотинцу рођен је Богољуб Митић, који је у домаћој јавности остао упамћен као легендарни Ђоша.

Незаобилазно лице када су у питању комедије, био је српски глумац, хумориста и ТВ водитељ.

Надимак

Ипак, у свом родном Власотинцу остао је упамћен као Боге Миза. Надимак Ђоша или Бата Ђоша добио је по улози Ђоше у ТВ серији "Породично благо", којом је стекао велику популарност.

Током снимања те серије родило се велико пријатељство између Ђоше и глумца Предрага Смиљковића, који је тумачио улогу Тике Шпица.

"Ђошу ћу памтити, као и публика, по улози у серији 'Породично благо'. Међутим, он је за мене био и остао Богољуб Митић. Нама је сметало што нас зову по нашим ликовима Ђоши и Тики Шпицу, а не по правим именима. Кад је у Власотинцу снимао Љубиша Самарџић, ми га нисмо звали Шурда, већ смо се потрудили да сазнамо његово право име", говорио је раније за Курир Предраг.

Њих двојица су се чак и окумили, њихово пријатељство је трајало годинама, а онда су се појавиле спекулације да су се посвађали и Ђоша је открио:

"Не дружимо се више, а разговарамо само кад се сретнемо у пролазу. А били смо нераздвојни 20 година кад ни куче није имало за које да нас уједе, а сад не можемо ни да се гледамо. Ни дан-данас ми није јасно о чему се ту ради, не могу да будем паметан. Можда је љубомора посреди, можда сам и ја крив. Али ја нисам промијенио пријатеље, остао сам исти какав сам и био", рекао је раније за Блиц Ђоша.

Каријера

Улога у Павићевој серији донијела му је препознатљивост код публике, а он је и након тога наставио да се бави оним што најбоље ради - да увесељава људе.

У ТВ серији "Агенција за СИС" је поред главне улоге (Муља) био и сарадник на писању сценарија, а написао је сценарио и за ТВ серију "Смешно ћоше код Ђоше".

Учествовао је више пута у шоу програму "Твоје лице звучи познато". Поред глумачке каријере, опробао се и као водитељ у музичким емисијама Гранд продукције и ријалити шоуа Парови.

Своју глумачку каријеру започео је као управник Аматерског Валтер театра у Власотинцу, затим је играо у Лесковачком позоришту и био стални члан Шабачког ансамбла. Факултет за позоришну организацију и менаџмент у култури, завршио је у 44. години живота.

Непоновљиви Ђоша, легенда српске глумачке сцене, остаће упамћен као родољубив и доброћудан човјек, увијек ведар и насмијан.

Послије смрти популарног глумца Богољуба Митића Ђоше, неки од његових сарадника испричали су детаље које многи нису знали.

Сценариста Синиша Павић подијелио је причу која још једном потврђује да је Ђоша, уз то што је био сјајан глумац, био искрен и добар човјек.

"Када је било бомбардовање он је обукао маскирну униформу, при пасао је футролу. Не знам да ли је имао пиштољ или не, и отишао је на Косово. Исто онако како је у Другом свјетском рату ишао Бинг Кросби по фронтовским линијама да бодри војнике, да их опушта и диже дух. То су радиле велике армије, Црвена армија је имала своје умјетнике који су ишли по линијама. Он је то радио сам, у договору са војним командама."

"Ишао је тамо по Косову, причао им анегдоте и вицеве. Анимирао их просто. Чинио им је тај живот на Косову лакшим. Такав је био просто човјек, спонтан и радио је све из првог потеза."

"Није му било потребно упутство редитеља. Оно што сам му писао, то је било за тај његов габарит, али он је то одмах одрађивао. Није било потребе да се коригује и понавља. Био је самоникли и рођени глумац", рекао је за Блиц Синиша Павић.

Породица

Био је изузетно везан за своје двије ћерке, Олгу и Наталију, па је тако, док је учествовао у популарном шоу "Твоје лице звучи познато" све своје изведбе посвећивао њима.

Оне су вољеле да га гледају, а он је тада истицао да су се често смијале његовим имитацијама, посебно када је био обучен у женско.

Смрт

Богољуб Митић Ђоша преминуо је 22. јуна 2017. у Београду, од посљедица срчаног удара. Ћерка Наталија пронашла га је у раним јутарњим часовима у кревету гдје није давао знакове живота. Одмах је позвала мајку, а Хитна помоћ је само констатовала смрт.

