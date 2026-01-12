У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

Крими-група је осмислила план да у српске затворе шверцује нову врсту синтетичке дроге, под називом Пинаца, али им је све пало у воду у јуну 2025. када су чачанска полиција и тужилаштво, у сарадњи са колегама из Ниша и Пожаревца и Управом КПЗ Ниш и КПЗ Пожаревац (Забела), разбили њихову нарко-шему.

- Пинаца је врста наркотика је практично нешто што је први пут виђено у Србији. Претпоставља се да су осумњичени одабрали затворе као главно тржиште, због специфичности овог наркотика. Наиме, у питању су листови папира формата А4 натопљени овом опојном дрогом. Конзумира се тако што се папирићи убацују у цигарете - објашњава извор и додаје:

Одузета Пинаца

- Цијена једног А4 папира износи 80.000 динара, а садржи 240 доза за појединачну употребу, у виду папирића за цигарете. Папире су у нишки затвор, као и Забелу, чланови криминалне групе, који су били на слободи, покушавали да у пакетима доставе својим сарадницима који су служили казну у ова два казамата, а они су имали намјеру да их даље препродају својим цимерима.

Иако су осумњичени били убијеђени да затворски стражари неће видјети ништа сумњиво у обичном бијелом папиру, јер та врста наркотика и такав начин шверца код нас није виђен, преварили су се. Захваљујући преданом раду припадника Службе за обезбјеђење откривени су покушаји уношења ове дроге у два затвора.

Кријумчарење дроге у затвор

- Успјешан оперативан рад Управе за извршење кривичних санкција (УИКС) и полицијских управа и тужилаштава довео је до хапшења више особа, међу којима су и осуђеници у КПЗ Ниш и КПЗ Пожаревац. У свим казнено-поправним установама се примјењују строге безбједносне процедуре које се односе на пријем пакета, посјета, претреса како би се спријечило уношење било чега што је недозвољено - објашњавају за Курир из Управе и објашњавају да осуђена лица, од ствари чије посједовање није дозвољено у затворима и притворима, најчешће покушавају да унесу психоактивне супстанце.

- Осуђена лица покушавају да то ураде путем пакета које добијају од породица или особа које су уписане у картон оних којима је посјета дозвољена. Психоактивне супстанце проналазимо приликом претреса пристиглих пакета у прехрамбеним производима, у пастама за зубе, разним геловима за хигијену и његу, влажним марамицама, воћу, чоколадама, пудерима у праху, затим ушивену у гардероби коју им шаљу. У случају проналаска, фотографише се пронађена супстанца, као и предмет у ком је откривена. О свему се обавјештава полиција која долази у завод и преузима пронађени материјал. Уколико је недозвољену супстанцу покушало да унесе лице које је дошло у посјету, оно се задржава до доласка полиције - објашњавају из УКИС.

Кријумчарење дроге у затвор

Према Закону о извршењу кривичних санкција, производња, посједовање или коришћење дрога или психоактивних супстанци спада у теже дисциплинске преступе што за собом повлачи дисциплинску одговорност осуђеног.

- То значи да ће осуђено лице, које се налази у полуотвореном одјељењу, бити премјештено из полуотвореног у затворено одјељење. Уколико је лице у затвореном одјељењу, неке од дисциплинских мјера су ограничење или забрана располагања новцем у заводу до три мјесеца, као и упућивање у самицу - додају из Управе за Курир.