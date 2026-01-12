Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон

Извор:
12.01.2026
Министарство домовинске безбједности САД-а (ДХС) подијелило је нови снимак пуцњаве у Минеаполису, а гдје је припадник америчке имиграцијске службе (ИЦЕ) убио жену.
Наиме, на снимку који траје три и по минуте, ДХС покушава оправдати потез припадника ИЦЕ-а те су навели како је убијена Рене Никол Гуд прекршила закон.
Видеоснимак који су објавили приказује аутомобил који непрестано свира, а на улици се може видјети и возило убијене Гуд.
"Нови докази показују како је анти-ИЦЕ агитаторка узнемиравала и ометала операцију провођења закона током јутра", навели су.
🚨 BREAKING: Was just sent a video showing the moments before the shooting.— Dustin Grage (@GrageDustin) January 10, 2026
In it, you can clearly see Renee Good’s vehicle blocking ICE agents for over 3 minutes as she’s dancing to her own car horn.
Kinda ruins some narratives, doesn’t it? pic.twitter.com/aXtiTjAtF9
Министарство је искористило и прилику за критику медија.
"Докази говоре сами за себе. Традиционални медији су изгубили повјерење код америчког народа", поручили су.
Видео је објављен три дана након што је агент ИЦЕ-а убио Гуд док је наводно возила возило према полицајцима.
Околности које су довеле до њене смрти изазвале су олују критика упућених Трамповој администрацији и ИЦЕ-у.
Савезни амерички званичници су бранили поступке агента ИЦЕ-а као самоодбрану и описали пуцњаву у Миннеаполису као чин "домаћег тероризма", док су демократски лидери одбацили ту карактеризацију и оштро осудили понашање полицајца.
