Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

Извор:
СРНА
11.01.2026
21:20
Коментари:0
Министарство спољних послова Бугарске саопштило је да је данас нападнута Амбасада ове земље у Скопљу, оцјењујући да је то резултат изостанка реакције надлежних на раније нападе.
Из бугарског Министарства су оцијенили да је овај чин недопустив напад на дипломатско-конзуларно представништво и грубо кршење Бечке конвенције о дипломатским односима, те позвали надлежне да хитно процесуирају одговорно лице и да гарантују безбједност.
У саопштењу се наводи да је инцидент резултат, како тврде, системског изостанка реакције надлежних институција Сјеверне Македоније на раније нападе на објекте повезане са Бугарском и бугарском заједницом.
Бугарска упозорава да таква институционална пасивност, заједно са толерисањем или подстицањем говора мржње према Бугарској, ствара окружење у којем се оваква кривична дјела охрабрују и ескалирају.
"Захтијевамо да надлежни органи Сјеверне Македоније хитно предузму све неопходне мјере ради идентификације починиоца и његовог привођења пуној кривичној одговорности, као и да гарантују безбједност бугарских дипломатских и конзуларних представништава, њиховог особља и имовине", наводи се у саопштењу.
Регион
Свађа на паркингу ескалирала у физички сукоб
Бугарска очекује од власти Сјеверне Македоније да се јасно одреде против манифестација мржње, супротставе се кривичним дјелима и раде на изградњи другачијег друштвеног наратива о односима са Бугарском, уз поштовање међународних обавеза.
Министарство спољних послова Бугарске саопштило је да ће пажљиво пратити развој ситуације и да задржава право да предузме додатне кораке ради заштите својих интереса.
Друштво
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Фудбал
4 ч0
Регион
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
04
21
48
21
45
21
36
21
22
Тренутно на програму