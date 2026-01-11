Logo
Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

Извор:

СРНА

11.01.2026

21:20

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

Министарство спољних послова Бугарске саопштило је да је данас нападнута Амбасада ове земље у Скопљу, оцјењујући да је то резултат изостанка реакције надлежних на раније нападе.

Из бугарског Министарства су оцијенили да је овај чин недопустив напад на дипломатско-конзуларно представништво и грубо кршење Бечке конвенције о дипломатским односима, те позвали надлежне да хитно процесуирају одговорно лице и да гарантују безбједност.

У саопштењу се наводи да је инцидент резултат, како тврде, системског изостанка реакције надлежних институција Сјеверне Македоније на раније нападе на објекте повезане са Бугарском и бугарском заједницом.

Бугарска упозорава да таква институционална пасивност, заједно са толерисањем или подстицањем говора мржње према Бугарској, ствара окружење у којем се оваква кривична дјела охрабрују и ескалирају.

"Захтијевамо да надлежни органи Сјеверне Македоније хитно предузму све неопходне мјере ради идентификације починиоца и његовог привођења пуној кривичној одговорности, као и да гарантују безбједност бугарских дипломатских и конзуларних представништава, њиховог особља и имовине", наводи се у саопштењу.

Обрачун

Регион

Свађа на паркингу ескалирала у физички сукоб

Бугарска очекује од власти Сјеверне Македоније да се јасно одреде против манифестација мржње, супротставе се кривичним дјелима и раде на изградњи другачијег друштвеног наратива о односима са Бугарском, уз поштовање међународних обавеза.

Министарство спољних послова Бугарске саопштило је да ће пажљиво пратити развој ситуације и да задржава право да предузме додатне кораке ради заштите својих интереса.

