Свађа на паркингу ескалирала у физички сукоб

11.01.2026
Саобраћајна несугласица у загребачкој Дубрави, која се догодила у петак око 12.50 часова, ескалирала је у физички сукоб двојице мушкараца, а завршила је хапшењем обоје и повређивањем једног од њих.
Како је саопштила полиција, инцидент се догодио на паркингу у Житној улици. На снимцима који се шире путем Вацапа види се сиви Ауди загребачких регистарских ознака, паркиран попријеко на паркиралишту, те црвени Пежо око којег се окупило неколико особа.
Према до сада утврђеном, због ранијих несугласица у саобраћају најприје је дошло до вербалног сукоба између 23-годишњака и 47-годишњака. На снимку се види како млађи мушкарац прилази Пежоу у којем се налази старији мушкарац, након чега долази до гурања и физичког обрачуна.
Полиција наводи да је 47-годишњак отворио врата возила и ударио 23-годишњака у прса, након чега је млађи мушкарац узвратио ударцима у главу. Након физичког обрачуна, 47-годишњак је сјео у свој аутомобил и покушао да се удаљи с паркинга. Том приликом је задњим дијелом Пежоа ударио у задњи дио Аудија у власништву 23-годишњака. На снимку се потом види како Ауди остаје на мјесту, док се Пежо покушава извући с паркинга.
У том тренутку, 23-годишњак је, према полицијском саопштењу, стао тијелом испред возила како би спријечио одлазак. На снимку се види како аутомобил креће напријед и удара 23-годишњака, који након тога пада на тло. Возило се затим зауставља, а на мјесто догађаја пристижу и други грађани.
Током инцидента 23-годишњак је лакше повријеђен те му је љекарска помоћ пружена у Клиничком болничком центру Загреб. Оба учесника сукоба су ухапшена и приведена у полицијске просторије на криминалистичко истраживање. Полиција наставља да утврђује све околности овог догађаја.
