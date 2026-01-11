Притвор за петнаестогодишњака који је ножем напао ученицу

Извор:
СРНА
11.01.2026
19:00
Истражни судија Окружног суда у Мурској Соботи одредио је једномјесечни притвор петнаестогодишњаку осумњиченом да је у Средњој медицинској школи у Ракичану ножем посјекао ученицу, саопштила је Полицијска управа.
Шеф сектора криминалистичке полиције у Полицијској управи Мурска Собота Бојан Роус изјавио је да је ученика првог разреда ове школе, који је у петак, 9. јануара, ножем повриједио ученицу четвртог разреда, полиција ухапсила убрзо након напада.
Осумњичен је за кривична дјела изазивање опште опасности и наношење лаких тјелесних повреда.
Према наводима полиције, ученица је задобила лакше повреде и већ је на кућној њези.
Директор школе Златка Лебар изјавила је у петак да је инцидент убрзо примијећен и да су предузете хитне мјере у складу са безбједносним протоколима.
Ученици и запослени су се закључали у учионицама у којима се одржавала настава и чекали даља упутства. Након што их је полиција обавијестила да је опасност прошла, ученици су напустили учионице.
Настава у школи биће настављена сутра по распореду.
