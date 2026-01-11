Logo
Large banner

Притвор за петнаестогодишњака који је ножем напао ученицу

Извор:

СРНА

11.01.2026

19:00

Коментари:

0
Притвор за петнаестогодишњака који је ножем напао ученицу
Фото: Printscreen/Youtube/Emergency Videos

Истражни судија Окружног суда у Мурској Соботи одредио је једномјесечни притвор петнаестогодишњаку осумњиченом да је у Средњој медицинској школи у Ракичану ножем посјекао ученицу, саопштила је Полицијска управа.

Шеф сектора криминалистичке полиције у Полицијској управи Мурска Собота Бојан Роус изјавио је да је ученика првог разреда ове школе, који је у петак, 9. јануара, ножем повриједио ученицу четвртог разреда, полиција ухапсила убрзо након напада.

Осумњичен је за кривична дјела изазивање опште опасности и наношење лаких тјелесних повреда.

Према наводима полиције, ученица је задобила лакше повреде и већ је на кућној њези.

Паре, марке

Економија

Нећете вјеровати: БиХ забиљежила највећи раст плата на свијету

Директор школе Златка Лебар изјавила је у петак да је инцидент убрзо примијећен и да су предузете хитне мјере у складу са безбједносним протоколима.

Ученици и запослени су се закључали у учионицама у којима се одржавала настава и чекали даља упутства. Након што их је полиција обавијестила да је опасност прошла, ученици су напустили учионице.

Настава у школи биће настављена сутра по распореду.

Подијели:

Тагови:

Словенија

napad nožem

učenik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Несрећа код Делте: Ауто ударио жену

Хроника

Несрећа код Делте: Ауто ударио жену

2 ч

0
Чишћење снијега и леда са степеница

Друштво

"Је л' ово хране кокоши?" Снимак радника који бацају со у Мостару оставио све у чуду

2 ч

0
Фармер из Бугојна очајан: Штала се срушила на стадо оваца, страдало више од 20

Друштво

Фармер из Бугојна очајан: Штала се срушила на стадо оваца, страдало више од 20

2 ч

0
Ужас! Пас луталица откинуо дјетету горњу усну

Србија

Ужас! Пас луталица откинуо дјетету горњу усну

3 ч

2

Више из рубрике

Људи разочарани новим преводом Библије, ево како изгледа Оченаш

Регион

Људи разочарани новим преводом Библије, ево како изгледа Оченаш

4 ч

0
Ухапшен полицајац који је пијан управљао аутомобилом

Регион

Ухапшен полицајац који је пијан управљао аутомобилом

9 ч

0
Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

Регион

Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

1 д

0
Због усташких поздрава и тужби угашена емисија "Бујица"

Регион

Због усташких поздрава и тужби угашена емисија "Бујица"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

21

20

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

21

15

Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

20

58

Трамп разматра удар на Иран

20

58

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner