Фармер из Бугојна очајан: Штала се срушила на стадо оваца, страдало више од 20

Извор:

Српскаинфо

11.01.2026

18:35

Фармер из Бугојна очајан: Штала се срушила на стадо оваца, страдало више од 20
Фото: Printscreen/Youtube

Елмин Алић из Бугојна преко ноћи је доживио трагедију какву ниједан фармер не би пожелио.

бог велике тежине снијега који се накупио на крову, дошло је до урушавања штале, која се срушила директно на стадо оваца смјештено унутра.

Више од 20 оваца је страдало, а фармер остао је и без неколико коза.

Несрећа се догодила током ноћи, а посљедице су биле тешке.

напад пса

Србија

Ужас! Пас луталица откинуо дјетету горњу усну

Штала није издржала притисак снијега.

Захваљујући реакцији комшија и родбине, дио животиња ипак је спасен.

Несрећа још једном упозорава на опасности које носе обилне сњежне падавине, посебно за пољопривреднике и сточаре.

