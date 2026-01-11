Фармер из Бугојна очајан: Штала се срушила на стадо оваца, страдало више од 20

Извор:
Српскаинфо
11.01.2026
18:35
Коментари:0
Елмин Алић из Бугојна преко ноћи је доживио трагедију какву ниједан фармер не би пожелио.
бог велике тежине снијега који се накупио на крову, дошло је до урушавања штале, која се срушила директно на стадо оваца смјештено унутра.
Више од 20 оваца је страдало, а фармер остао је и без неколико коза.
Несрећа се догодила током ноћи, а посљедице су биле тешке.
Србија
Ужас! Пас луталица откинуо дјетету горњу усну
Штала није издржала притисак снијега.
Захваљујући реакцији комшија и родбине, дио животиња ипак је спасен.
Несрећа још једном упозорава на опасности које носе обилне сњежне падавине, посебно за пољопривреднике и сточаре.
Савјети
3 ч0
Србија
3 ч0
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму