Добој: Приче о паљењу заставе БиХ су дезинформација

Извор:

СРНА

11.01.2026

14:24

Коментари:

1
Добој
Фото: АТВ

На добојској тврђави "Градина" током прославе Дана Републике, 9. јануара није запаљена застава БиХ и овакве нетачне информације објављене у појединим медијима непотребно и неоправдано нарушавају угледа Добоја, који је препознат као мултиетнички и град суживота и толеранције, саопштено је из Туристичке организације Добој, која управља "Градином".

Из Туристике организације истичу да се заставе БиХ и Републике Српске налазе на јарболу добојске тврђаве "Градина" и да није било никаквих инцидената који нарушавају углед града током прославе Дана Републике Српске.

Додају да је Добој град који је најмање познат по националистичким испадима или инцидентима те врсте.

Из Туристичке организације наглашавају да градске власти Добоја никада нису подржавале, нити ће икада подржавати било какве радње које би имале за циљ вријеђање националних, вјерских или државних симбола.

Из Туристичке организације позивају медије да прије објављивања осјетљивих информација провјере чињенице код надлежних институција како би се избјегло дезинформисање јавности и стварање непотребних тензија.

Doboj

zastava

Коментари (1)
