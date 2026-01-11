Упозорење на ниске температуре: Вечерас до -15!

11.01.2026
13:28
Коментари:0
Наранџасти метеоаларм од вечерас ће бити на снази у БиХ јер се током ноћи очекују температуре ваздуха од минус 15 до минус десет степени Целзијусових.
Упозорење на ниску температуру издато је за период од 22.00 часа до сутра у 10.00 часова.
На југу БиХ очекују се температура ваздуха од минус шест до минус два степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
