"Фантазије британских перверзњака": Захарова одговорила министру из Лондона

11.01.2026

12:48

"Фантазије британских перверзњака": Захарова одговорила министру из Лондона
Фото: Танјуг/АП

Портпарол Министарства спољних послова Русије, Марија Захарова је одговорила британском министру одбране Џону Хилију, који је изразио жељу да "киднапује" руског предсједника Владимира Путина.

"Влажни снови британских перверзњака", прокоментарисала је Захарова за за ТВЦ.

Владимир Путин

Свијет

Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина

Министар одбране Велике Британије Џон Хили је раније рекао да би отео Владимира Путина, пренио је "Телеграф".

Он је дао ову изјаву током једнодневне посјете Кијеву у петак, гдје се састао са лидером кијевског режима Владимиром Зеленским и најавио да ће Велика Британија потрошити 200 милиона фунти да припреми своје трупе за мировну мисију у Украјини.

Подсјетимо, након што су САД извеле операцију у Венецуели, заробивши предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес, шеф кијевског режима Владимир Зеленски је затражио је од Вашингтона да отме шефа руске Чеченске Републике Рамзана Кадирова, тврдећи да би тај потез послао снажну поруку руском предсједнику Владимиру Путину.

Марија Захарова

Владимир Путин

Велика Британија

